Neagu si-a anuntat retragerea din nationala de handbal! Cand vrea sa revina si care va fi ultimul ei turneu pentru Romania

Cristina Neagu renunta la nationala pana la finalul anului!

Cea mai buna handbalista a lumii lasa de inteles ca nu va fi nici la Mondialul din decembrie in echipa Romaniei, dar e gata sa se intoarca in 2022 pentru inca trei ani sub tricolor. Cristina viseaza sa participe cu Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, dupa care sa renunte la handbal.

"Sunt bucuroasa ca dupa doua deceptii pe care le-am suferit vine aceasta calificare la Mondial. Am jucat contra Macedoniei, un adversar mult mai slab contat, dar e o calificare meritata. Suntem mandre ca suntem singura nationala calificata la toate editiile de Mondial.

Vine o pauza pentru mine. Cel mai probabil, nu o sa joc la nationala in 2021. Sper sa am mai multa energie la anul, sa fiu mai motivata. Am acumulat oboseala fizica, psihica, am avut accidentari si cred ca e un moment bun sa ma odihnesc, apoi sa revin cu dorinte noi. De la anul voi continua sa joc la nationala, vreau sa merg la Jocurile Olimpice. Sunt calificari pentru Euro de la anul, e campionatul mondial... Fetele vor invata sa joace si fara mine.

Nu vorbim de o retragere definitiva, e ceva temporar. E doar o pauza, am nevoie sa-mi incarc bateriile. Daca o sa fiu sanatoasa, cu siguranta ma voi intoarce si la nationala. Daca ne calificam la Tokyo, era posibil sa vorbim de retragere definitiva. Parca vreau o alta iesire din handbal. La Paris, in 2024, deja o sa am 36 de ani. Dar, mai e mult pana acolo", a spus Neagu.