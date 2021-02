TRAGEDIE in lumea handbalului! Portarul lui Porto a murit la doar 32 de ani dupa ce a suferit un stop cardiorespirator

Alfredo Quintana a murit la varsta de doar 32 de ani.

In urma cu 3 zile, portarul echipei de handbal a lui Porto a suferit un stop cardiorespirator in timpul unui antrenament. Presa locala a anuntat ca handbalistul a fost dus la spitalul din San Jono si a fost operat la 30 de minute de la incident. Din pacate, Alfredo Quintana a pierdut lupta cu viata si a decedat vineri.

Echipa Porto a facut tristul anunt prin intermediul paginii ofociale de Faceboook.

"Mesajul pe care nu am fi dorit sa il impartasim: iubitul nostru Alfredo Quintana a plecat. Vei ramane mereu amintit ca fiind unul de-al nostru. Un adevarat dragon. Odihneste-te in pace."

Jucatorul de origine cubaneza este portughez naturalizat si a stat in poarta Portugaliei la Campionatul Mondial din Egipt. Quintana a fost considerat unul dintre cei mai buni portari din lume si a fost un jucator cheie al nationalei Portugaliei pentru care a jucat in 67 de partide. El a debutat petru selectionata lusitana in 2014.