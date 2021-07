"Am ramas intre sine, trenul a trecut peste mine". Narcisa Lecusanu, la un pas de tragedie cand era copil: ce a patit handbalista 

Narcisa Lecusanu a fost invitata Geaniniei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Celebra jucatoare de handbal a vorbit despre copilaria sa, dar si despre cum a reusit sa aiba succes la nivel international in sport, reusind sa obtina rezultate impresionate atat la echipele de club, cat si la echipa nationala.

Insa putini sunt cei care stiu ca Narcisa Lecusanu a trecut printr-o intamplare nefericita atunci cand era copil, fiind la un pas sa isi piarda viata.

"Cand eram copil, pe la 3 ani si jumatate, am iesit afara cu fratele meu Edi. Locuiam undeva in cartierul Letea (Bacau), foarte aproape de sinele pe care trecea trenul marfar care ar fi trebuit sa iasa din fabrica cu marfa. Pe sinele acelea nu se circula decat noaptea, foarte rar ziua. Si o data s-a intamplat sa fiu si eu. Mecanicul locomotivei a fost Gavrila, omul care ne-a botezat pe toti. Dumnezeu i-a dat inspiratia sa ridice acea lama, eu am ramas intre sine, trenul a tecut peste mine. Mult timp m-am gandit la situatia asta.", a povestit Narcisa Lecusanu.

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile spuse de Narcisa Lecusanu!