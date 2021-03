Rusine NATIONALA! Romania a pierdut la Bucuresti cu 30-25 in fata Kosovo! Nu am mai fost la Euro de handbal masculin din 1996

Dupa 23-23 la Pristina, acum 4 zile, Romania a 'reusit' sa piarda in fata Kosovo pe teren propriu. S-a terminat 25-30!

Romania e aproape sa rateze o noua calificare la Euro la a 13-a tentativa consecutiva. N-am mai fost la turneul final din 1996.

Nationala mai are doua meciuri in campania de calificare: acasa, la Sibiu, cu Suedia, pe 28 aprilie, si, in deplasare, cu Muntenegru, pe 2 mai.

La Euro merg primele doua locuri din grupele de calificare si cele mai bune 4 locuri 3. Locul 2 pare tot mai departe, iar unica speranta se mai leaga acum de o pozitie a 3-a favorabila in clasamentul general.



Clasament Grupa B

1. Suedia 3m 6p

2. Kosovo 4m 3p

3. Romania 4m 3p

4. Muntenegru 4m 3p

