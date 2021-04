"Sunt prea innebunita dupa handbalul asta, iubesc sportul asta!" Super interviu cu Cristina Neagu! N-a ascuns nimic. Pleaca de la CSM?! "Nu e treaba mea de unde vin banii la CSM"

Cristina Neagu (32 de ani) a primit doua lovituri puternice in ultimele saptamani.

Cea mai valoroasa handbalista a lumii a ratat calificarea la Jocurile Olimpice cu nationala, apoi a pierdut incredibil cu CSM-ul in sferturile Champions League impotriva lui TSKA Moscova.

Intr-un interviu acordat jurnalistului Catalin Striblea, Neagu a abordat toate subiectele momentului. Cristina spune ca va lua o decizie in legatura cu viitorul ei in urmatoarele luni. Ia in calcul sa ramana la CSM si dupa 2022, cand ii expira intelegerea la Bucuresti, daca va simti ca echipa 'merge in directia corecta'.

Cele mai tari declaratii date de Neagu:

"Sunt la nivelul optim. Sezonul asta, in afara de perioada in care am avut Covid si cand am mai avut mici accidentari, am jucat la un nivel foarte inalt. Am inca probleme medicale si totusi reusesc sa ma mentin la un nivel foarte inalt. Nu stiu ce s-a intamplat de nu ne-am calificat in Champions League. In meciul 2, am ratat foarte mult. Daca marcam in macar jumatate dintre situatiile pe care le-am avut, probabil ca nici nu ar fi castigat rusoaicele, nu doar ca nu s-ar fi calificat.

Am inceput cu 3-4 ratari consecutive, portarul lor a prins aripi. Dupa ce s-a intamplat la turneul preolimpic, sa traiesc inca o ratare ca asta... e o perioada grea, foarte grea. Am avut calificarea in mana. Mi-as dori ca echipa noastra sa aiba constanta. Jucam foarte bine un meci, apoi foarte slab. Eu nu stiu care e nivelul echipei noastre. E o perioada grea, foarte apasatoare. Dupa vacanta o sa vad altfel lucrurile si o sa fiu optimista, vreau sa fac performanta.

Voi juca la CSM inca un an, apoi o sa vedem... In functie de cum ma simt, de rezultate... toate lucrurile astea conteaza. As vrea sa vad ca avem o echipa in adevaratul sens al cuvantului, o echipa care se bate pentru toate trofeele. Trebuie sa stii ca mergi in directia buna.

Stiu ca exista aceasta discutie, se vorbeste de salariul meu. M-a deranjat lucrul asta la inceput. A fost o chestiune destul de stresanta. Nu e neaparat treaba mea de unde-si ia clubul banii. Eu am semnat pe un salariu, prin ceea ce fac pentru echipa merit fiecare euro din acel salariu. Asta e datoria mea, sa joc pentru echipa, nu sa stiu de unde vin banii. Toate echipele de handbal sunt sponsorizate din bani publici. Nu stiu de ce se vorbeste doar de salariul meu, ca si celelalte jucatoare sunt platite din bani publici.

Sunt prea innebunita dupa handbalul asta. Oricat as fi de suparata, ma gandesc ca vin alte meciuri. E parte din mine, sunt nebuna cand vine vorba de handbal, traiesc fiecare moment acolo in teren ca si cum ar fi ultimul. Sunt foarte fericita pe teren. Ma simt norocasa ca am gasit meseria perfecta. Iubesc atat de mult ceea ce fac, asa ca nu pot sa spun ca e o munca.

Mi-a placut ca a venit primarul sa ne acorde putina atentie. Ne-a zis cum stau lucrurile, e important sa stii, ca jucator, ce se intampla. Am apreciat asta. Am inteles ca s-au facut deja niste pasi."