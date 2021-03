Probleme pentru nationala de handbal?! Test neconcludent pentru Dedu in Muntenegru! Nici Laslo nu se poate antrena cu echipa

Nationala de handbal a Romaniei s-a deplasat la Muntenegru pentru turneul preolimpic.

Romania joaca cu Norvegia si Muntenegru in cadrul turneului preolimpic care se desfasoara la Podgorica, in urma caruia primele doua echipe se califica la Jocurile Olimpice.

Romancele au intalmpinat probleme la sosirea in Muntenegru, dupa ce testul Denisei Dedu a venit cu rezultat neconcludent la testarea de dinaintea intrarii in 'bula' de la turneu. Portarul nationalei va repeta testul in cursul serii de joi.

Astfel, Denisa Dedu si Cristina Laslo nu pot participa la antrenamentul de joi seara al nationalei Romaniei. Laslo este colega de camera a lui Dedu.

Restul testelor au avut rezultate negative.

Lotul lui Adrian Vasile:

Portari: Denisa Dedu (CSM Bucuresti), Daciana Hosu (SCM Rm. Valcea), Yuliya Dumanska (Podravka)

Extreme stanga: Cristina Florica (SCM Rm. Valcea), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzau)

Interi stanga: Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Gabriela Perianu (CSM Bucuresti), Anca Polocoser (Minaur Baia Mare)

Centri: Eliza Buceschi (Rapid Bucuresti), Cristina Laslo (Minaur Baia Mare), Andreea Popa (Minaur Baia Mare), Laura Pristavita (Gloria Bistrita)

Inter dreapta: Laura Popa (Rapid Bucuresti)

Extreme dreapta: Laura Moisa (CSM Bucuresti), Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare)

Pivoti: Raluca Bacaoanu (Glorioa Bistrita), Lorena Ostase (CSM Slatina), Crina Pintea (CSM Bucuresti)