OFICIAL | Adrian Vasile a fost numit selectioner al nationalei Romaniei de handbal feminin! Pe ce perioada a semnat si care este principalul obiectiv

Federatia Romana de Handbal l-a desemnat pe antrenorul de la CSM Bucuresti drept noul selectioner al nationalei de fete.

Informatia a fost confirmata de presedintele FRH Alexandru Dedu in cadrul unei conferinte de presa. Dedu a dezvaluit ca Vasile va avea un contract pana la sfarsitul acestui an, existand posibilitatea de a fi prelungit in cazul unor rezultate multumitoare.

"Adrian Vasile a acceptat sa fie antrenorul echipei nationale si ne-am pus de acord, iar acum vom semna contractul. Eu sunt mai linistit acum, avem un staff tehnic, avem un program clar de pregatire si de abordare a primului obiectiv, calificarea la Jocurile Olimpice.

Lucrurile sunt puse pe un drum corect, spun eu. Contractul este valabil pana pe 20 decembrie anul curent si imi doresc din suflet sa ne oblige actualul staff tehnic sa semnam pe tot ciclul olimpic pentru Paris", a declarat Dedu potrivit Agerpres.

De asemenea, Adrian Vasile s-a aratat foarte entuziasmat de aceasta provocare si a declarat ca este cea mai mare onoare din viata sa.

"Este extrem de onorant sa fiu in aceasta pozitie. Fara indoiala este cea mai mare onoare a vietii mele sa fiu antrenorul echipei nationale... o echipa nationala cu care am crescut la televizor. Este un drum pe care de abia astept sa-l incepem. Eu si staff-ul meu suntem foarte motivati sa ne indeplinim primul obiectiv de a ne califica la JO de la Tokyo", a spus Vasile.

In paralel cu munca pe care o va depune la nationala feminina, Adrian Vasile va continua si proiectul de la CSM Bucuresti, unde are ca obiectiv castigarea campionatului si un parcurs cat mai lung in Champions League.