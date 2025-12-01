VIDEO EXCLUSIV Gata, s-au trezit ”dulăii”! Dinamo bate echipa selecționerului și urcă pe locul 1

Gata, s-au trezit &rdquo;dulăii&rdquo;! Dinamo bate echipa selecționerului și urcă pe locul 1 Handbal
Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

DinamoBranko VujovicMiklos Rostacs dinamo bucurestiIonuț Nistor
Campioana CS Dinamo Bucureşti a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o clar pe SCM Politehnica Timişoara, cu scorul de 34-23 (17-14 la pauză), duminică, pe teren propriu, în etapa a 10-a.

Branko Vujovic şi Miklos Rosta au înscris câte 5 goluri pentru Dinamo, iar Ionuţ Nistor 4. 

Christian Manojlovic, cu 6 goluri, a fost cel mai bun de la echipa bănăţeană antrenată de George Buricea, cel care este și selecționerul naționalei României.

Dinamo - Timișoara 34-23, pentru ”dulăi” urmează duelul cu Aalborg din Champions League

”HANDBAL. Liga Națională, etapa 9. Mai punem două puncte în clasament după un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit

💥DINAMO - SCM Politehnica Timișoara 34-23 (17-14)

Principalii noștri marcatori: Vujovic 5, Rosta 5, Nistor 4. 

🔜Urmează meciul cu Aalborg, în Machineseeker EHF Champions League, miercuri 3 decembrie în Sala Dinamo, ora 19:45”, a postat la final CS Dinamo București.

Thriller în CSM Constanța - U Cluj

CSM Constanţa a remizat acasă cu CS Universitatea Cluj, 30-30, după ce gazdele au marcat de două ori în ultimele 53 de secunde. 

Adama Adam Sako a marcat 9 goluri pentru constănţeni, iar Gabriel Bujor 7. 

De la oaspeţi s-au remarcat Cătălin Ghivil (7 goluri), Alexandru Ioan Coman (6) şi Octavian Bizău (6).

CSM Vaslui a învins-o în deplasare pe CSM Sighişoara cu 31-25, condusă de Dragoş Hanţaru (14 goluri).

Clasamentul din LIga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 14 puncte (9 jocuri)

2. ACS HC Buzău 14 p (8 j)

3. AHC Potaissa Turda 11 p (9 j)

4. CSM Bucureşti 11 p (9 j)

5. SCM Politehnica Timişoara 11 p (9 j)

6. CSM Vaslui 10 p (9 j)

...

Info și foto: Agerpres, CS Dinamo București

Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;
Dinamo, la un punct de lider după o victorie convingătoare! Cum arată ”careul de ași” cu pretenții la titlu
Așa da derby! Condusă de Rapid, Dinamo s-a desprins decisiv în finalul meciului
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!”
Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României
Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați
Steaua - Dinamo a fost LIVE TEXT pe Sport.ro! Spectacol total în ”Eternul derby”
Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under”
Absență importantă pentru FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo! Charalambous pierde un jucător de bază
Doamne ferește! Cu ce scor a câștigat Sepsi Sfântu Gheorghe ultimul meci: ”Győzelem a bajnokság 8. fordulójában”
Helle Thomsen a prefațat România - Danemarca și a remarcat marea diferență după retragerea Cristinei Neagu
Răzvan Marin a văzut cartonașul roșu! Ce s-a întâmplat în meciul nebun Panathinaikos - AEK Atena
Transferul lui Louis Munteanu îi lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină



Absență importantă pentru FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo! Charalambous pierde un jucător de bază
Helle Thomsen a prefațat România - Danemarca și a remarcat marea diferență după retragerea Cristinei Neagu
Transferul lui Louis Munteanu îi lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes
Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Surprize la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vali Crețu și Dennis Politic
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo trimite 11 oameni la echipele naționale!
Dinamo pierde în Champions League în ultima secundă după o lovitură de la 7 metri! ”Am fost aproape de un rezultat mare”
Dinamo, în sfârșit victorie! Dar cu o echipă decimată în acest sezon
Doi jucători ai lui Dinamo, MVP-uri în meciul direct din preliminariile Campionatului European!
stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

