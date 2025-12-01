Campioana CS Dinamo Bucureşti a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o clar pe SCM Politehnica Timişoara, cu scorul de 34-23 (17-14 la pauză), duminică, pe teren propriu, în etapa a 10-a.

Branko Vujovic şi Miklos Rosta au înscris câte 5 goluri pentru Dinamo, iar Ionuţ Nistor 4.

Christian Manojlovic, cu 6 goluri, a fost cel mai bun de la echipa bănăţeană antrenată de George Buricea, cel care este și selecționerul naționalei României.

