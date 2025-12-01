Campioana CS Dinamo Bucureşti a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o clar pe SCM Politehnica Timişoara, cu scorul de 34-23 (17-14 la pauză), duminică, pe teren propriu, în etapa a 10-a.
Branko Vujovic şi Miklos Rosta au înscris câte 5 goluri pentru Dinamo, iar Ionuţ Nistor 4.
Christian Manojlovic, cu 6 goluri, a fost cel mai bun de la echipa bănăţeană antrenată de George Buricea, cel care este și selecționerul naționalei României.
Dinamo - Timișoara 34-23, pentru ”dulăi” urmează duelul cu Aalborg din Champions League
”HANDBAL. Liga Națională, etapa 9. Mai punem două puncte în clasament după un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit
💥DINAMO - SCM Politehnica Timișoara 34-23 (17-14)
Principalii noștri marcatori: Vujovic 5, Rosta 5, Nistor 4.
🔜Urmează meciul cu Aalborg, în Machineseeker EHF Champions League, miercuri 3 decembrie în Sala Dinamo, ora 19:45”, a postat la final CS Dinamo București.
Thriller în CSM Constanța - U Cluj
CSM Constanţa a remizat acasă cu CS Universitatea Cluj, 30-30, după ce gazdele au marcat de două ori în ultimele 53 de secunde.
Adama Adam Sako a marcat 9 goluri pentru constănţeni, iar Gabriel Bujor 7.
De la oaspeţi s-au remarcat Cătălin Ghivil (7 goluri), Alexandru Ioan Coman (6) şi Octavian Bizău (6).
CSM Vaslui a învins-o în deplasare pe CSM Sighişoara cu 31-25, condusă de Dragoş Hanţaru (14 goluri).
Clasamentul din LIga Zimbrilor
1. CS Dinamo Bucureşti 14 puncte (9 jocuri)
2. ACS HC Buzău 14 p (8 j)
3. AHC Potaissa Turda 11 p (9 j)
4. CSM Bucureşti 11 p (9 j)
5. SCM Politehnica Timişoara 11 p (9 j)
6. CSM Vaslui 10 p (9 j)
...
Info și foto: Agerpres, CS Dinamo București