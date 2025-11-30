CS Dinamo Bucureşti a urcat pe podiumul Diviziei A1 la volei feminin după ce a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-11, 25-13, 25-17), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a.

Radostina Marinova s-a remarcat de la Dinamo, cu 9 puncte.

Dinamo - CSM Lugoj 3-0, cu Radostina Marinova, Cristina Miron, Ramona Rus și Tereza Hrusecka principalele marcatoare



”VOLEI FEMININ. CE VICTORIE 👏🏻👏🏻👏🏻

DINAMO se impune în 3 seturi fără drept de apel!

Un meci perfect făcut de fetele noastre! Radostina a punctat de 9 ori, în timp ce Cristina Miron, Ramona Rus și Tereza Hrusecka au terminat meciul cu 8 puncte fiecare. 🤟🏻

Meciul s-a terminat cu un punct făcut de mezina echipei Maria Cimbru! De asemenea, a debutat în tricoul alb-roșu Maya Ferencik! ✌️

Felicitări fetelor! Marți ne revedem pentru returul din Cev Cup! HAI DINAMO!”, a postat la final CS Dinamo București.

