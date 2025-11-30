VIDEO Dinamo, la un punct de lider după o victorie convingătoare! Cum arată ”careul de ași” cu pretenții la titlu

Dinamo, la un punct de lider după o victorie convingătoare! Cum arată "careul de ași" cu pretenții la titlu Volei
Se anunță un sezon palpitant în Divizia A1 de volei feminin.

DinamoRamona RusRadostina MarinovaCristina Mironcs dinamo bucuresti
CS Dinamo Bucureşti a urcat pe podiumul Diviziei A1 la volei feminin după ce a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-11, 25-13, 25-17), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a.

Radostina Marinova s-a remarcat de la Dinamo, cu 9 puncte.

Dinamo - CSM Lugoj 3-0, cu Radostina Marinova, Cristina Miron, Ramona Rus și Tereza Hrusecka principalele marcatoare

”VOLEI FEMININ. CE VICTORIE 👏🏻👏🏻👏🏻

DINAMO se impune în 3 seturi fără drept de apel!

Un meci perfect făcut de fetele noastre! Radostina a punctat de 9 ori, în timp ce Cristina Miron, Ramona Rus și Tereza Hrusecka au terminat meciul cu 8 puncte fiecare. 🤟🏻

Meciul s-a terminat cu un punct făcut de mezina echipei Maria Cimbru! De asemenea, a debutat în tricoul alb-roșu Maya Ferencik! ✌️

Felicitări fetelor! Marți ne revedem pentru returul din Cev Cup! HAI DINAMO!”, a postat la final CS Dinamo București.

În alt meci, jucat tot sâmbătă, CSM Bucureşti a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-2 (22-25, 21-25, 25-9, 25-23, 15-13).

Clasamentul din Divizia A1 feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 18 puncte

2. CSO Voluntari 18 p

3. CS Dinamo Bucureşti 17 p

4. CSM Corona Braşov 15 p

5. CSM Bucureşti 11 p

...

Info și foto: Agerpres, CS Dinamo București

Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

