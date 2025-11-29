Dinamo - Oțelul Galați, ora 20:45, LIVE TEXT. ”Câinii” au mari bătăi de cap

Dinamo - Oțelul Galați, ora 20:45, LIVE TEXT. &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; au mari bătăi de cap Superliga
Meciul dintre Dinamo și Oțelul Galați este programat de la ora 20:45 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Implicată în lupta pentru locurile fruntașe, Dinamo primește vizita unei echipe care bate la porțile play-off-ului. Oțelul Galați este pe locul șapte, la doar două puncte de următoarea clasată, Farul Constanța, înainte de această etapă.

Dinamo - Oțelul Galați, ora 20:45, LIVE TEXT

”Câinii” vin după remiza de la Botoșani, scor 1-1, și vor aborda meciul cu Oțelul fără mai mulți jucători importanți. Alexandru Musi, Cristi Mihai, Danny Armstrong și Maxime Sivis se numără printre cei pe care Zeljko Kopic nu-i poate folosi pentru această partidă.

Problema este reprezentată de regula U21, acolo unde prim-beneficiar a devenit Adrian Caragea. Extrema lui Dinamo este la un singur cartonaș galben de suspendare și ar putea fi absent în meciul din etapa următoare, cu FCSB, dacă va fi avertizat de arbitru.

De partea cealaltă, Oțelul Galați nu a mai pierdut de o lună. Este neînvinsă în ultimele trei etape, de la un 1-2 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, și caută alte puncte importante în lupta pentru ”TOP 6”.

Cu o medie de 13.932 spectatori / meci la finalul rundei a 17-a, Dinamo ocupă locul secund în topul asistențelor de pe teren propriu din stagiunea 2025-2026.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 60 de ori, de 36 de ori s-au impus bucureştenii, de 16 ori au câştigat gălăţenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 29 meciuri - 24 succese Dinamo - o remiză - 4 victorii Oțelul.

Primul joc din campionat s-a disputat pe 20 noiembrie 1986, Dinamo - Oţelul 2-0 (Cămătaru, Orac).

După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”
Robert Ilyes a răbufnit după Rapid - Csikszereda 4-1: &bdquo;Amendă! Afectează imaginea clubului&rdquo;
FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League
Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat &icirc;n presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Marius Șumudică, radical: &rdquo;Nu mai calc &icirc;n Giulești c&acirc;t oi trăi. Nu pot să fiu c&acirc;rpă&rdquo;
FC Copenhaga se extinde cu preluarea unei echipe - satelit &icirc;n Suedia, la care a &icirc;nceput fotbalul Zlatan Ibrahimovic!
Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;&Icirc;și dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el&rdquo;

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;

Ngezana, trecutul lui &icirc;ntunecat explică prezentul lui dezolant: &bdquo;Era ridiculizat de ai lui!&ldquo;

Lucescu adoptă &bdquo;modelul iranian&ldquo; și refuză deplasarea &icirc;n SUA: explicația deciziei

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente

Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! &bdquo;Au fost mulțumiți de el! &Icirc;l văd omul numărul 1&rdquo;

FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League
Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat &icirc;n presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală
Marius Șumudică, radical: &rdquo;Nu mai calc &icirc;n Giulești c&acirc;t oi trăi. Nu pot să fiu c&acirc;rpă&rdquo;
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Gata să &icirc;i ia locul lui FCSB &icirc;n play-off: Vom avea surprize
Declarația zilei vine de la Gabriel De Moura după Dinamo - Oțelul 3-1. Cum se revitalizează c&acirc;nd obosește
Motivul pentru care Dorinel Munteanu nu a venit la flash-interviu după Dinamo - Oțelul Galați 3-1
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: &rdquo;Păi tu meritai victoria?&rdquo; / &rdquo;A fost teatru?&rdquo;
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără &icirc;nfr&acirc;ngere &icirc;n Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat &icirc;n ultimul minut
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

Tone de haine din Rom&acirc;nia ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele &bdquo;preloved&rdquo;

