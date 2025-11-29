Dinamo - Oțelul Galați, ora 20:45, LIVE TEXT. ”Câinii” au mari bătăi de cap

”Câinii” vin după remiza de la Botoșani, scor 1-1, și vor aborda meciul cu Oțelul fără mai mulți jucători importanți. Alexandru Musi, Cristi Mihai, Danny Armstrong și Maxime Sivis se numără printre cei pe care Zeljko Kopic nu-i poate folosi pentru această partidă.

Implicată în lupta pentru locurile fruntașe, Dinamo primește vizita unei echipe care bate la porțile play-off-ului. Oțelul Galați este pe locul șapte, la doar două puncte de următoarea clasată, Farul Constanța, înainte de această etapă.

Problema este reprezentată de regula U21, acolo unde prim-beneficiar a devenit Adrian Caragea. Extrema lui Dinamo este la un singur cartonaș galben de suspendare și ar putea fi absent în meciul din etapa următoare, cu FCSB, dacă va fi avertizat de arbitru.



De partea cealaltă, Oțelul Galați nu a mai pierdut de o lună. Este neînvinsă în ultimele trei etape, de la un 1-2 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, și caută alte puncte importante în lupta pentru ”TOP 6”.



Cu o medie de 13.932 spectatori / meci la finalul rundei a 17-a, Dinamo ocupă locul secund în topul asistențelor de pe teren propriu din stagiunea 2025-2026.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 60 de ori, de 36 de ori s-au impus bucureştenii, de 16 ori au câştigat gălăţenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.



Palmares cu Dinamo gazdă: 29 meciuri - 24 succese Dinamo - o remiză - 4 victorii Oțelul.



Primul joc din campionat s-a disputat pe 20 noiembrie 1986, Dinamo - Oţelul 2-0 (Cămătaru, Orac).

