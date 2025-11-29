Dinamo este campioana en-titre, dar, după cum scrie Steaua București pe Facebook, ”indiferent de moment, de context, de poziția din clasament a celor două combatante, meciul Steaua-Dinamo este mereu unul special” .

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00, Steaua și Dinamo se întâlnesc în ”Eternul derby” al voleiului românesc.

START în ”Eternul derby”! Dinamo servește prima, dar Mircea Peța trimite în aut, Steaua câștigă primul punct al meciului.

”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, a împlinit 70 de ani



Pe 25 noiembrie 2025, fostul mare voleibalist Gunther Enescu (2.02 metri și 90 kg pe când era în activitate) împlinește 70 de ani.

Clubul la care a scris istorie, Dinamo, alături de care a câștigat inclusiv Cupa Campionilor Europeni (actuala Champions League), a transmis pe rețelele de socializare:

”Sărbătoritul zilei la CS Dinamo - 25 noiembrie

👉Gunther ENESCU (volei – n. 1955) - unul dintre cei mai valoroși voleibaliști din istoria CS Dinamo își serbează astăzi ziua de naștere.

Component al generației de aur din anii 80, născut la Bazna (Sibiu), Gunther Enescu este medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova - 1980 și are în palmares o Cupă a Campionilor Europeni cucerită cu Dinamo în 1981 și Cupa Cupelor în 1979. Plus multe titluri naționale”.

Pe lângă acestea, Enescu este și campion mondial universitar cu România (la Universiada din 1981), iar ”pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile olimpice de vară de la Moscova — 1980, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea activității sportive și la creșterea prestigiului sportului românesc pe plan internațional” a fost decorat în 1981 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

În finala CCE (actuala Champions League) din 1981, Dinamo a învins-o pe ȚSKA Moscova la Palma de Mallorca, scor 3-2 (15-11, 15-9, 7-15, 8-15, 15-6) - alături de Enescu s-au aflat atunci voleibaliști de clasă mondială precum Tutovan, Gîrleanu, Oros, Dumănoiu, Păușescu sau Căta-Chițiga.

Lotul complet al lui Dinamo, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni în 1981 (a treia CCE din istoria clubului, după cele din 1966 și 1967): Gunther Enescu, Laurențiu Dumănoiu, Gheorghe Zanfir, Marian Păușescu, Corneliu Oros, Dan Gîrleanu, Marius Căta-Chițiga, Mihai Slabu, Mircea Tutovan, Emilian Vrâncuț.

Antrenori erau legendarul Willy Schreiber și George Erimia.

