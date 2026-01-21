Chiar dacă faza grupelor preliminare de la EHF EURO 2026 nu s-a încheiat încă, deja știm componența celor două grupe principale de la Campionatul European de handbal masculin transmis în exclusivitate de VOYO.
Printre naționalele calificate se numără Ungaria (foto - internaționalul maghiar Miklos Rosta, pivotul lui Dinamo) și Portugalia, antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul care în paralel o pregătește pe campioana României, Dinamo București.
Programul meciurilor de azi
19.00 Olanda vs Georgia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT VOYO)
21.30 Suedia vs Croația - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT VOYO)
* Ultimele meciuri din Grupa E
Grupa principală I
Franța 2 p
Germania 2 p
Portugalia 2 p
Spania 0 p
Danemarca 0 p
Norvegia 0 p
* Meciurile încep pe 22 ianuarie, primele două clasate se califică în semifinale
Grupa principală II
Slovenia 2 p
Islanda 2 p
Suedia și Croația 0 p (cele două joacă astăzi în grupa preliminară)
Ungaria 0 p
Elveția 0 p
* Meciurile încep pe 23 ianuarie, primele două clasate se califică în semifinale