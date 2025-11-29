VIDEO Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul Superliga
Căpitanul ”câinilor” a adus victoria lui Dinamo cu un gol spectaculos cu capul.

DinamoJordan IkokoAdrian MaziluCatalin CirjanOtelul Galati
Dinamo a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 1-0 sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii, și a urcat temporar pe locul 2 în clasament.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (37), căpitanul și decarul lui Dinamo, cu o lovitură de cap de la 13-14 metri, după o centrare a fundașului dreapta Jordan Ikoko.

Cîrjan marcase înainte un gol și mai spectaculos, după un șut la vinclu, neacordat din cauza unui fault comis de dinamovist înainte.

Pentru prestația sa, Sofascore l-a desemnat pe Cătălin Cîrjan jucătorul meciului și l-a notat cu 8.8.

Dinamo, neînvinsă de cinci etape

Meciul a început cu aproape un sfert de oră întârziere (la ora 21:00), din cauza unor probleme legate de sistemul VAR, scrie și Agerpres.

La Dinamo a debutat cu acest prilej Adrian Mazilu, introdus pe teren în minutul 89.

Dinamo e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri.

Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, &icirc;nțelegerea, fără știrea Europei
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României
Steaua - Dinamo a fost LIVE TEXT pe Sport.ro! Spectacol total în ”Eternul derby”
Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under”
Tottenham – Fulham 1-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a fost răpusă pe teren propriu
Jucătorul remarcat de Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0: „A fost top”
Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: „I-am reproșat arbitrului”
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea în '90+2
Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: ”Îl văd în Premier League”
Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: ”Îl văd în Premier League”
Adrian Mazilu, după debutul la Dinamo și revenirea pe gazon după un an și jumătate: ”Nemaipomenit!”
Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB
Jucătorul remarcat de Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0: „A fost top”
Tottenham – Fulham 1-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a fost răpusă pe teren propriu
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Al doilea transfer al zilei la Dinamo: portarul titular din ”șocul” Camerun - Brazilia 1-0 de la ultimul Campionat Mondial!
Dinamo și-a prezentat primul transfer al zilei! Triplu campion și câștigător de Cupă în Europa
6 milioane de euro pentru 66 de minute! Gică Hagi a păcălit din nou Vestul cu ”perlele” sale
Adrian Mazilu, la CFR Cluj? Reacția lui Gică Hagi + ce spune despre transferul lui Denis Alibec
stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

