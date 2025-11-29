Dinamo a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 1-0 sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii, și a urcat temporar pe locul 2 în clasament.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (37), căpitanul și decarul lui Dinamo, cu o lovitură de cap de la 13-14 metri, după o centrare a fundașului dreapta Jordan Ikoko.

Cîrjan marcase înainte un gol și mai spectaculos, după un șut la vinclu, neacordat din cauza unui fault comis de dinamovist înainte.

Pentru prestația sa, Sofascore l-a desemnat pe Cătălin Cîrjan jucătorul meciului și l-a notat cu 8.8.

