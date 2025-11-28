Înființată în 2024, ACS Omega Sport București ”promovează fair-playul si dezvoltarea tinerelor talente”, după cum se arată pe pagina oficială de Facebook a grupării, și este lider în Liga 4 din Capitală cu un parcurs perfect: 13 meciuri, 13 victorii.

În ultima etapă, Omega a repurtat o victorie categorică în fața uneia dintre rivalele la titlul de campioană a Bucureștiului, CSU Știința, 6-0!

Baudouin Kanda, fostul internațional de juniori de la Dinamo, ”abonat” la duble la Omega

