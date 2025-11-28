Înființată în 2024, ACS Omega Sport București ”promovează fair-playul si dezvoltarea tinerelor talente”, după cum se arată pe pagina oficială de Facebook a grupării, și este lider în Liga 4 din Capitală cu un parcurs perfect: 13 meciuri, 13 victorii.
În ultima etapă, Omega a repurtat o victorie categorică în fața uneia dintre rivalele la titlul de campioană a Bucureștiului, CSU Știința, 6-0!
Baudouin Kanda, fostul internațional de juniori de la Dinamo, ”abonat” la duble la Omega
Buduroi (17), Mihai Marian (27 și 67), Tudorache (55) și Kanda (76 și 78) au semnat golurile victoriei, iar echipa a depășit cu acest prilej 100 de goluri marcate în actualul campionat.
Kanda, care marcase o dublă și luna trecută într-un 12-0 cu Sportul D&A, este Baudouin ”Bodo” Kanda, fostul internațional român de juniori, de origine congoleză, care a jucat inclusiv la Dinamo, dar și la Dunărea Călărași în prima ligă.
Astăzi, de la ora 14:00, pe Stadionul Agronomie, Omega dispută întâlnirea cu ACS Juniorul.
Foto: ACS Omega Sport București