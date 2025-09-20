CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 37-24 (17-14), sâmbătă, în Sala Dinamo din Capitală, într-un meci din etapa a treia a Ligii Naţionale de handbal masculin transmis în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Campioana a făcut o repriză secundă excelentă, câştigând categoric după trei înfrângeri consecutive (două în Liga Campionilor şi una în campionat, cu liderul HC Buzău), o serie pe care Dinamo nu a mai cunoscut-o de mulţi ani.

Însă CSM Constanța, adversara de astăzi din Liga Zimbrilor, este o umbră a echipei din sezonul trecut, după ce în vară au plecat antrenorul George Buricea și mai mulți jucători, ajunși la SCM Timișoara sau chiar la Dinamo.

Miklos Rosta, MVP în Dinamo - CSM Constanța 37-24



Miklos Rosta (foto) a marcat 10 goluri pentru Dinamo, Branko Vujovic 7, Alex Pascual Garcia 6 etc.

De la oaspeţi s-au remarcat Mihai Bogdan Dobra (6 goluri) şi Kresimir Kresic (4).

”HANDBAL. Constanța nu ne-a putut pune probleme și am obținut o victorie reconfortantă înainte de meciul cu One Veszprem

💥DINAMO - CSM Constanța 37-24 (17-14)

🏆Liga Națională, etapa 3

Dinamo: Iancu, Cupara - Vujovic 7, Nistor, Dedu 1, Buzle 2, Ladefoged 1, Valdes, Negru 3, Alex Pascual 6, Stanciuc, Rosta 10, Akimenko 4, Pelayo 1, Lumbroso 3, Militaru”, a postat la final CS Dinamo București.

Clasamentul din Liga Zimbrilor



1. ACS HC Buzău 4 puncte (2 jocuri)

2. SCM Politehnica Timişoara 4 p (2 j)

3. CS Dinamo București 4 p (3 j)

4. CS Minaur Baia Mare 3 p (2 j)

... Info: Agerpres

