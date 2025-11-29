Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0.
Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați
În minutul 37 al meciului, Cătălin Cîrjan a înscris superb după ce a reluat cu capul o centrare venită din flancul drept de la Jordan Ikoko. 14 pase au numărat ”câinii” până la reușita căpitanului.
Foto: Captură TV
Echipele de start
- Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Caragea
Rezerve: Roșca, Din-Licaciu - Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, M. Toader, Al. Pop, Bărbulescu
Antrenor: Zeljko Kopic
- Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Conrado, Iacob, Zivulic, Zhelev - Pedro Nuno, Joao Paulo - Lameira, Andrezinho, Paulinho - Sandu
Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Rus, Ne Lopes, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Frunză, Bordun, Fernandes, C. Neicu
Antrenor: Laszlo Balint