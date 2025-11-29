GALERIE FOTO Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați

Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de C&icirc;rjan după o fază splendidă &icirc;mpotriva Oțelului Galați Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo - Oțelul Galați, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
Catalin CirjanDinamoSuperliga
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0.

Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați

În minutul 37 al meciului, Cătălin Cîrjan a înscris superb după ce a reluat cu capul o centrare venită din flancul drept de la Jordan Ikoko. 14 pase au numărat ”câinii” până la reușita căpitanului.

  • Vlcsnap 2025 11 29 21h42m21s020
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Captură TV

Echipele de start

  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Caragea

Rezerve: Roșca, Din-Licaciu - Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, M. Toader, Al. Pop, Bărbulescu

Antrenor: Zeljko Kopic

  • Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Conrado, Iacob, Zivulic, Zhelev - Pedro Nuno, Joao Paulo - Lameira, Andrezinho, Paulinho - Sandu

Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Rus, Ne Lopes, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Frunză, Bordun, Fernandes, C. Neicu

Antrenor: Laszlo Balint

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, &icirc;nțelegerea, fără știrea Europei
ARTICOLE PE SUBIECT
Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie
Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie
ULTIMELE STIRI
Cum arată Superliga Rom&acirc;niei după victoria lui Dinamo
Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo
ȘOC &icirc;n Monaco &ndash; PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea ACUM &icirc;n Ligue 1
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea ACUM în Ligue 1
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Oscar Piastri, &icirc;n pole position la Marele Premiu al Qatarului, &icirc;n faţa lui Lando Norris
Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: &bdquo;Puteți să mergeți să-l &icirc;ntrebați&rdquo;
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Recomandarile redactiei
Cum arată Superliga Rom&acirc;niei după victoria lui Dinamo
Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo
Tottenham &ndash; Fulham 0-2, ACUM, pe VOYO | Spectacol din primele minute! Oaspeții marchează de două ori
Tottenham – Fulham 0-2, ACUM, pe VOYO | Spectacol din primele minute! Oaspeții marchează de două ori
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: &bdquo;Puteți să mergeți să-l &icirc;ntrebați&rdquo;
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați”
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Maghiarii au pus lupa pe Rom&acirc;nia după succesul cu Japonia: Vecinii noștri au avut dificultăți Urmează meciul direct
Maghiarii au pus lupa pe România după succesul cu Japonia: "Vecinii noștri au avut dificultăți" Urmează meciul direct
Alte subiecte de interes
La război, &icirc;n c&acirc;mpul dușmanului . Cum a fost primit Cătălin C&icirc;rjan de rapidiști
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin C&icirc;rjan: &rdquo;Trebuie să facă asta&rdquo;
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!