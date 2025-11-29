Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0.



Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați



În minutul 37 al meciului, Cătălin Cîrjan a înscris superb după ce a reluat cu capul o centrare venită din flancul drept de la Jordan Ikoko. 14 pase au numărat ”câinii” până la reușita căpitanului.

