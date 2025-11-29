CSM Ştiinţa Baia Mare şi SCM USV Timişoara se vor înfrunta în finala Cupei României la rugby, după ce s-au impus, sâmbătă, în semifinale.

Ştiinţa Baia Mare - Steaua 21-19 în prima semifinală



CSM Ştiinţa Baia Mare a învins-o pe CSA Steaua cu scorul de 21-19 (3-3, 13-13), după prelungiri, în Arena Zimbrilor din Baia Mare.

Diferenţa a fost făcută de Toma Mîrzac, care a transformat de o lovitură de pedeapsă în ultimul minut al prelungirilor.

Nugzar Ghelaşvili, jucătorul de linia a doua a maramureşenilor, a fost desemnat cel mai bun om de pe teren.

