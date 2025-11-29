VIDEO Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României

Dinamo și Steaua, &icirc;nvinse &rdquo;la pachet&rdquo;! Marile rivale au ratat &icirc;mpreună calificarea &icirc;n finala Cupei Rom&acirc;niei Rugby
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vom avea o finală ”provincială” la rugby.

TAGS:
DinamoSteauaCSM Stiinta Baia MAreSCM USV TimișoaraCupa României la rugby
Din articol

CSM Ştiinţa Baia Mare şi SCM USV Timişoara se vor înfrunta în finala Cupei României la rugby, după ce s-au impus, sâmbătă, în semifinale.

Ştiinţa Baia Mare - Steaua 21-19 în prima semifinală

CSM Ştiinţa Baia Mare a învins-o pe CSA Steaua cu scorul de 21-19 (3-3, 13-13), după prelungiri, în Arena Zimbrilor din Baia Mare.

Diferenţa a fost făcută de Toma Mîrzac, care a transformat de o lovitură de pedeapsă în ultimul minut al prelungirilor.

Nugzar Ghelaşvili, jucătorul de linia a doua a maramureşenilor, a fost desemnat cel mai bun om de pe teren.

Dinamo - SCM USV Timişoara 3-13 în a doua semifinală

În cealaltă semifinală, CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de SCM USV Timişoara cu 13-3 (6-3), pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, cel mai bun jucător al partidei fiind Ovidiu Neagu, de la oaspeţi.

CS Dinamo şi CSA Steaua se vor înfrunta în finala mică.

În meciul pentru locurile 5-6, CS Rapid a învins-o pe CS Universitatea ELBI Cluj cu 24-13, în deplasare.

Mijlocaşul la grămadă al bucureştenilor, Rareş Mîrzac, a fost desemnat ''Jucătorul Meciului'', informează Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, &icirc;nțelegerea, fără știrea Europei
ARTICOLE PE SUBIECT
Steaua - Dinamo a fost LIVE TEXT pe Sport.ro! Spectacol total &icirc;n &rdquo;Eternul derby&rdquo;
Steaua - Dinamo a fost LIVE TEXT pe Sport.ro! Spectacol total în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Cum arată Superliga Rom&acirc;niei după victoria lui Dinamo
Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo
ȘOC &icirc;n Monaco &ndash; PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea ACUM &icirc;n Ligue 1
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Olympique Marseille o comite și ea ACUM în Ligue 1
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Oscar Piastri, &icirc;n pole position la Marele Premiu al Qatarului, &icirc;n faţa lui Lando Norris
Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: &bdquo;Puteți să mergeți să-l &icirc;ntrebați&rdquo;
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Recomandarile redactiei
Cum arată Superliga Rom&acirc;niei după victoria lui Dinamo
Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo
Tottenham &ndash; Fulham 0-2, ACUM, pe VOYO | Spectacol din primele minute! Oaspeții marchează de două ori
Tottenham – Fulham 0-2, ACUM, pe VOYO | Spectacol din primele minute! Oaspeții marchează de două ori
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: &bdquo;Puteți să mergeți să-l &icirc;ntrebați&rdquo;
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați”
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo
Maghiarii au pus lupa pe Rom&acirc;nia după succesul cu Japonia: Vecinii noștri au avut dificultăți Urmează meciul direct
Maghiarii au pus lupa pe România după succesul cu Japonia: "Vecinii noștri au avut dificultăți" Urmează meciul direct
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Căpitanul naționalei Rom&acirc;niei și-a anunțat retragerea!
Căpitanul naționalei României și-a anunțat retragerea!
Știm noua campioană a Rom&acirc;niei la rugby! Dinamo și Steaua au jucat doar pentru locul 3
Știm noua campioană a României la rugby! Dinamo și Steaua au jucat doar pentru locul 3
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!