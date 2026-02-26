Pentru Dinamo au marcat Branko Vujovic 5 goluri, Călin Dedu 4, Miklos Rosta 4, Andrii Akimenko 3, Tom Pelayo 3, Andrei Buzle 2, Daniel Stanciuc 2, Yoav Lumbroso 2, Ionuţ Nistor 1, Haniel Langaro 1, Robert Militaru 1.

Dinamo a început bine şi a condus cu 3-0, dar echipa antrenată de Xavi Pascual (ex-Dinamo) a revenit şi a preluat conducerea după şase minute de joc, dominând jocul şi câştigând la pas.

Campioana României a suferit a patra sa înfrângere consecutivă în competiţie şi are un singur succes în 12 etape.

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă în deplasare de echipa maghiară One Veszprem HC, cu scorul de 35-28 (18-12), miercuri seara, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Golurile gazdelor au fost reuşite de Hugo Descat (ex-Dinamo) 9, Ivan Martinovic 4, Ahmed Hesham Elsayed Moham 4, Nedim Remili 4, Ahmed Adel Mesilhy 4, Yanis Lenne 3, Gasper Marguc 2, Yehia Mohammed Yehia Elderaa 2, Ali Zein (ex-Dinamo) 2, Luka Cindric (ex-Dinamo) 1, informează Agerpres.

Mikael Appelgren a avut 14 intervenţii (33,33%).

Muntenegreanul este golgheterul ”dulăilor” în EHF Champions League

De altfel, muntenegreanul Branko Vujovic, cel mai bun marcator al lui Dinamo cu Veszprem, este și golgheterul echipei în acest sezon din EHF Champions League.

Vujovic a înscris în fiecare meci și are până acum 44 de goluri în principala competiție continentală.

El este urmat în topul golgheterilor europeni ai ”dulăilor” de brazilianul Haniel Langaro (37 g), francezul Tom Pelayo (34 g) și maghiarul Miklos Rosta (31 g).

Dinamo va juca în penultima etapă cu Kolstad Handball (Norvegia), pe 5 martie, la Bucureşti, iar ultimul joc va fi cel cu Sporting Lisabona, pe 12 martie, în Portugalia.

Clasamentul din grupa lui Dinamo