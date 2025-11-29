CS Dinamo nu a avut nicio șansă în deplasarea de astăzi de la Oradea, 0-5 cu FC Bihor în etapa cu numărul 15 din Liga 2.

O veritabilă echipă ”Under”, trupa de tineri antrenată de Florin Bratu a reclamat totuși o fază litigioasă care putea schimba cursul jocului.

Faza litigioasă reclamată de CS Dinamo la 1-0 pentru FC Bihor



”Golurile orădenilor au fost marcate de Albert Stahl (13), Andreas Chirițoiu (37, 50), Ioan Hora (83) și Angelo Cocian (89).

În minutul 20, când tabela arăta 1-0 pentru gazde, Abel Samuel Popa de la FC Bihor l-a lovit cu pumnul pe fundașul dinamovist Ayan Anghel, însă a fost avertizat doar cu cartonaș galben de arbitrul Marius Naidin”, a postat la final pagina CS Dinamo Fotbal.

Pentru echipa lui Florin Bratu urmează meciurile jucate pe teren propriu, la Buftea, cu Concordia Chiajna în grupele Cupei României (marți) și cu ASA Târgu Mureș în campionat (sâmbătă).

CS Dinamo a avut 13 jucători ”Under” în primele 15 etape



Echipele din Liga 2 sunt obligate să folosească în acest sezon, pe toată durata unui joc, un "under" născut după 1 ianuarie 2005 și unul născut după 1 ianuarie 2007.

CS Dinamo a avut 13 jucători "Under", în teren sau pe bancă, în primele 15 etape disputate în Liga 2.

Fundașul central Ayan Anghel, care a debutat în a doua etapă de campionat (AFC Câmpulung-Muscel - CS Dinamo 2-3), când avea 15 ani, 11 luni și 26 de zile, a adunat cele mai multe meciuri în tricoul alb-roșu: 12.

”Puștii de la CS Dinamo promovați de Florin Bratu:

7 jucători născuți după 1 ianuarie 2005:

Alessandro Lăpădat, Darius Paharnicu, Andrei Ionică (toți 2005),

Tudor Nicolae, Ionuț Uleia, Bogdan Alexandru, Antonio Iosofache (toți 2006).

6 jucători născuți după 1 ianuarie 2007:

Liviu Corjenco, Ianys Neculai, Rareș Cernamoriț (toți 2007), Dragoș Vlaicu (2008), Ayan Anghel, Laurențiu Bodron (toți 2009)”, a notat CS Dinamo Fotbal, cu precizarea că portarul Alessandro Lăpădat și atacantul Andrei Ionică au plecat între timp de la echipă.

