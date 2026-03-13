VIDEO Dinamo, ghinion curat în ultimul meci din grupele Champions League! Ce s-a întâmplat la Lisabona

Dinamo, ghinion curat în ultimul meci din grupele Champions League! Ce s-a întâmplat la Lisabona Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana României părăsește principala competiție continentală inter-cluburi.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiBranko VujovicAndrii AkimenkoSporting - DinamoEHF Champions League
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia portugheză Sporting Lisabona, cu 30-29 (14-13), joi seara, în Pavilhao Multiusos de Odivelas, în ultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Sporting Lisabona - Dinamo 30-29, cu final de infarct 

Francisco Costa a marcat golul victoriei cu 21 de secunde înainte de final, Dinamo ratând ultima acţiune. 

Campioana României condusese cu 28-27 (minutul 57).

Sporting a dominat destul de clar prima repriză şi a condus în cea mai mare parte a timpului.

Pentru Dinamo au marcat Branko Vujovic (foto) 5 goluri, Andrii Akimenko 4, Călin Dedu 3, Andrei Buzle 3, Haniel Langaro 3, Miguel Martins 2, Alex Pascual 2, Daniel Stanciuc 2, Tom Pelayo 2, Ionuţ Nistor 1, Pedro Valdes 1, Miklos Rosta 1.

Vladimir Cupara a reuşit 10 intervenţii (25%).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Francisco Costa 7, Martim Costa 7, Salvador Salvador 5, Orri Freyr Thorkelsson 3, Emil Berlin 2, Jan Gurri 2, Edney Silva Oliveira 1, Carlos Alvarez Dominguez 1, Mamadou Gassama Cissokho 1, Victor Romero 1, informează Agerpres.

Mohamed Aly Abdelmotaleb Aly a avut 13 intervenţii (31,71%).

În celelalte meciuri din grupă, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Industria Kielce, 26-27, One Veszprem HC a cedat pe teren propriu cu Aalborg Handbold, 33-38, iar Fuchse Berlin a pierdut acasă cu HBC Nantes, 34-37.

Clasamentul final din Grupa A din EHF Champions League: Dinamo a scăpat de ultimul loc

1. Fuchse Berlin 22 puncte

2. Aalborg Handbold 21

3. Industria Kielce 17

4. HBC Nantes 16

5. One Veszprem HC 14

6. Sporting 14

7. Dinamo Bucureşti 4

8. Kolstad Handball 4

Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca un play-off pentru accederea în sferturi.

Drumul spre Final Four-ul din Champions League

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
ARTICOLE PE SUBIECT
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Crinea Pintea is on fire! Pe ce loc sunt acum ”tigroaicele” de la CSM București, după o nouă victorie
Crinea Pintea is on fire! Pe ce loc sunt acum ”tigroaicele” de la CSM București, după o nouă victorie
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Transferul pregătit de FCSB: ”Foarte, foarte bun”

Transferul pregătit de FCSB: ”Foarte, foarte bun”

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“



Recomandarile redactiei
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente
Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Cine este golgheterul lui Dinamo în Champions League. A marcat în absolut fiecare meci din faza grupelor!
Cine este golgheterul lui Dinamo în Champions League. A marcat în absolut fiecare meci din faza grupelor!
Ne-bu-ni-e! Dinamo și Timișoara au jucat astăzi, s-a schimbat TOTAL podiumul din Liga Zimbrilor
Ne-bu-ni-e! Dinamo și Timișoara au jucat astăzi, s-a schimbat TOTAL podiumul din Liga Zimbrilor
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!