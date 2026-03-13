CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia portugheză Sporting Lisabona, cu 30-29 (14-13), joi seara, în Pavilhao Multiusos de Odivelas, în ultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin. Sporting Lisabona - Dinamo 30-29, cu final de infarct Francisco Costa a marcat golul victoriei cu 21 de secunde înainte de final, Dinamo ratând ultima acţiune. Campioana României condusese cu 28-27 (minutul 57).

Sporting a dominat destul de clar prima repriză şi a condus în cea mai mare parte a timpului. Pentru Dinamo au marcat Branko Vujovic (foto) 5 goluri, Andrii Akimenko 4, Călin Dedu 3, Andrei Buzle 3, Haniel Langaro 3, Miguel Martins 2, Alex Pascual 2, Daniel Stanciuc 2, Tom Pelayo 2, Ionuţ Nistor 1, Pedro Valdes 1, Miklos Rosta 1. Vladimir Cupara a reuşit 10 intervenţii (25%).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Francisco Costa 7, Martim Costa 7, Salvador Salvador 5, Orri Freyr Thorkelsson 3, Emil Berlin 2, Jan Gurri 2, Edney Silva Oliveira 1, Carlos Alvarez Dominguez 1, Mamadou Gassama Cissokho 1, Victor Romero 1, informează Agerpres. Mohamed Aly Abdelmotaleb Aly a avut 13 intervenţii (31,71%). În celelalte meciuri din grupă, Kolstad Handball a pierdut acasă cu Industria Kielce, 26-27, One Veszprem HC a cedat pe teren propriu cu Aalborg Handbold, 33-38, iar Fuchse Berlin a pierdut acasă cu HBC Nantes, 34-37. Clasamentul final din Grupa A din EHF Champions League: Dinamo a scăpat de ultimul loc 1. Fuchse Berlin 22 puncte 2. Aalborg Handbold 21 3. Industria Kielce 17 4. HBC Nantes 16 5. One Veszprem HC 14 6. Sporting 14 7. Dinamo Bucureşti 4 8. Kolstad Handball 4 Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Drumul spre Final Four-ul din Champions League