A fost un ultim test bun înainte de campania din UEFA Nations League, care va începe abia la finele lunii septembrie. Hagi a vrut să profite de aceste meciuri amicale, cu Georgia și Țara Galilor, pentru a vedea ”la treabă” jucătorii aflați în circuitul echipei naționale, dar și alți jucători convocați în premieră, cum ar fi David Matei, care a bifat și un assist la golul lui Adrian Rus.

Florin Prunea: ”S-a făcut dreptate”

Otto Hindrich (23 de ani) a început meciul ca titular în poarta naționalei, dar a fost înlocuit pe parcursul reprizei secunde cu Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul de la FCSB. Florin Prunea ”salută” mișcarea făcută de Gică Hagi.

Fostul mare internațional spune că Târnovanu merita să revină în circuitul echipei naționale, în urma evoluțiilor bune din ultima perioadă.

„Ne-a lipsit Ionuț Radu. Aș face o paranteză aici și aș spune că s-a făcut dreptate cu Târnovanu, pentru că se întoarce în poarta echipei naționale.

El a fost scos din poarta FCSB-ului după unul dintre cele mai bune meciuri din cariera lui, cu Fenerbahce, dar uite că s-a făcut dreptate, a revenit și eu cred că a făcut o partidă foarte bună”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

Ștefan Târnovanu a fost transferat de FCSB în 2020, de la Poli Iași, iar de atunci a bifat 206 meciuri pentru echipa alături de care a câștigat și două titluri de campion. În ultima parte a sezonului recent încheiat, Becali l-a impus pe Matei Popa ca titular.

Gigi Becali e gata să-l vândă pe Târnovanu! Pantilimon: ”A ținut echipa în spate”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, Costel Pantilimon (39 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland sau Nottingham Forest, a spus că Târnovanu este un portar de echipă națională și a scos în evidență aportul pe care acesta l-a adus la FCSB în ultimii ani.

„Eu cred că mai avem portari. Pot să spun acum și două nume care îmi vin spontan și care pot face față la echipa națională. Primul e Târnovanu. Ok, a avut situația de la club și a căzut într-o dizgrație. Dar, e un portar de echipă națională, care atunci când a jucat la prima reprezentativă și a avut meciuri în picioare a făcut-o bine.

E un portar care are și experiență în cupele europene la FCSB. Iar asta e foarte important. A ținut echipa în spate în ultimele două sezoane cel puțin”, a spus Pantilimon, pentru Sport.ro.