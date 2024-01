Fosta gimnastă, care în prezent este antrenor la CS Dinamo, și-a oficializat relația cu noul iubit în primăvară. Cei doi s-au fotografiat împreună și au și apărut în spațiul public la diverse evenimente, dar și în fotografiile de pe rețelele de socializare.

Larisa Iordache a fost cerută de soție

În prima zi din 2024, sportiva le-a dat o veste importantă fanilor, anunțându-i că i-a spus 'DA' partenerului ei, într-un decor de poveste.

Cum își cheltuie Larisa Iordache banii primiți

Larisa a vorbit despre renta viageră pe care o încasează lunar datorită performanțelor sale din gimnastică, dezvăluind că investește în „plăcerile sufletului”.

"Renta viageră o cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii", a declarat Larisa Iordache potrivit Fanatik.