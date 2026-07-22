VIDEO OUT de la FCSB - Auda! Marius Baciu: "Nu se antrenează cu echipa"

OUT de la FCSB - Auda! Marius Baciu: &quot;Nu se antrenează cu echipa&quot; Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare jocului cu FK Auda, din turul 2 preliminar Conference League.

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Marius BaciuFCSBConference LeagueMihai Popescufk auda
Din articol

La partida cu FK Auda, FCSB nu se va putea baza pe Mihai Popescu, chiar dacă stoperul a fost trecut pe lista UEFA. Fundașul a acuzat o accidentare chiar înainte de startul sezonului, iar în primă fază au existat temeri că ar fi vorba despre o nouă ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate.

Marius Baciu, vești despre accidentarea lui Mihai Popescu înainte de FCSB - Auda

Marius Baciu spune că nu ar fi vorba despre o accidentare atât de gravă în cazul lui Mihai Popescu, ci doar de o supraîncărcare după cantonamentul de vară.

"Mihai Popescu e bine, dacă se poate spune bine. Nu se antrenează normal cu echipa. Trebuie să așteptăm. I s-a umflat puțin genunchiul. Vom vedea ce va fi. Va mai sta câteva zile și după se vor face din nou niște evaluări.

În RMN nu s-a văzut nimic de ruptură de ligamente încrucișate. Doar o afecțiune. Exista ceva poate pe fondul ăsta de încărcătură din antrenament. Nu a ieșit din antrenament pentru că ar fi avut o durere extraordinară, dar durerea s-a acumulat pe zi ce a trecut. Cred că a fost vorba de acumulare. Totuși, vine după o operație destul de complicată", a spus Marius Baciu, la conferința de presă.

  • FCSB - FK Auda se joacă joi, de la 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO.
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Marius Baciu: "Aveam nevoie neapărat de încă un fundaș central"

Antrenorul lui FCSB a explicat ulterior de ce clubul a încercat în ultimele zile să aducă un nou fundaș central: "Să vedem cum va fi Mihai. Aveam nevoie de o îmbunătățire pentru că și Ngezana are o perioadă de convalescență și încă nu știm când ne vom baza sută la sută. Aveam nevoie neapărat de încă un fundaș central".

Noul fundaș central de la FCSB ar urma să fie Dylan Batubinsika (30 de ani). Stoperul congolez, născut în Franța, a bătut palma cu bucureștenii și este așteptat să semneze contractul.

Batubinsika, care măsoară 1,85m, va ajunge la FCSB din postura de jucător liber. În stagiunea precedentă a evoluat în prima jumătate la Saint-Etienne, în Ligue 2, unde a prins doar un meci, iar în a doua jumătate la AE Larisa, în primul eșalon din Grecia, unde a fost titular incontestabil.

  • Dylan batubinsika 10
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