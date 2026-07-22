La partida cu FK Auda, FCSB nu se va putea baza pe Mihai Popescu, chiar dacă stoperul a fost trecut pe lista UEFA. Fundașul a acuzat o accidentare chiar înainte de startul sezonului, iar în primă fază au existat temeri că ar fi vorba despre o nouă ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate.

Marius Baciu, vești despre accidentarea lui Mihai Popescu înainte de FCSB - Auda

Marius Baciu spune că nu ar fi vorba despre o accidentare atât de gravă în cazul lui Mihai Popescu, ci doar de o supraîncărcare după cantonamentul de vară.

"Mihai Popescu e bine, dacă se poate spune bine. Nu se antrenează normal cu echipa. Trebuie să așteptăm. I s-a umflat puțin genunchiul. Vom vedea ce va fi. Va mai sta câteva zile și după se vor face din nou niște evaluări.

În RMN nu s-a văzut nimic de ruptură de ligamente încrucișate. Doar o afecțiune. Exista ceva poate pe fondul ăsta de încărcătură din antrenament. Nu a ieșit din antrenament pentru că ar fi avut o durere extraordinară, dar durerea s-a acumulat pe zi ce a trecut. Cred că a fost vorba de acumulare. Totuși, vine după o operație destul de complicată", a spus Marius Baciu, la conferința de presă.