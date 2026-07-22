Cel mai probabil, oficialul din Gruia a făcut această mișcare ca urmare a problemelor financiare cu care s-a confruntat clubul în ultima perioadă și care au dus, printre altele, și la interdicția la transferuri.

În comunicatul publicat de club, Iuliu Mureșan s-a limitat să spună că a ajuns la ”capătul puterilor” în încercarea de a ajuta clubul ”într-o perioadă incertă”.

CFR Cluj a plecat în Armenia pentru prima manșă a duelului cu Alashkert, din turul 2 preliminar Conference League, programată joi, de la ora 18:00. Returul va fi în Gruia, o săptămână mai târziu.

Iuliu Mureșan a demisionat de la CFR Cluj

”Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisia. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamnii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul într-o perioadă incertă și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare CFR-ist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit anunțului publicat de club.