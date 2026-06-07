GALERIE FOTO Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta”

Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta” Gimnastica
SPORT.RO
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Larisa Iordache a fost invitată la Poveștile Sport.ro, emisiune moderată de Andru Nenciu.

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Larisa IordacheDiana BulimarPoveștile sport.ro
Din articol

Cu 16 medalii la Campionatele Europene, Larisa Iordache este una dintre cele mai medaliate gimnaste din Europa din generația sa. Ea a mai câștigat, printre altele, bronzul cu echipa României la JO de la Londra din 2012 și a fost vicecampioană mondială la individual compus în 2014, la Mondialele de la Nanning.

Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta”

FOTO Larisa Iordache

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Foto: Instagram Larisa Iordache

Larisa Iordache a povestit, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, o întâmplare haioasă într-un cantonament la Deva alături de fosta sa colegă din gimnastică, Diana Bulimar. Fosta sportivă și-a amintit cum cele două au încercat să ascundă dulciuri de antrenori, însă au fost prinse rapid.

”Cred că atunci când am fost în cantonament la Deva, noi făceam forță, eu făceam forță cu mai multe colege. Și antrenorii ne-au găsit dulciuri, iar ei nu i-a găsit, și ea făcea tehnic, aparate. 

Și, la un moment dat, doamna Lulu (n.r. Lăcrămioara Filip) a venit și a găsit o borsetă de dulciuri și zice 'a cui e asta'? Și Diana s-a uitat la mine, iar eu la ea și, apoi, amândouă la doamna Lulu. Ea ne-a spus 'măi, recunoașteți, că nu vă fac nimic'. Și domnul Cristi (n.r. Cristian Moldovan), pentru că era lângă Diana, a spus 'Lulu, nu te uita în partea aia, uită-te în cealaltă parte'. 

Și apoi ea a spus 'treci la forță și tu' (n.r. către Diana). I-am spus 'ai zis că ai ascuns bine dulciurile, dar uite că ți le-a găsit. Hai să facem forță!' Absolut nimic nu puteai ascunde!”, a povestit Larisa Iordache.

FOTO Diana Bulimar

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Foto: Instagram Diana Bulimar

VIDEO EXCLUSIV Emisiunea integrală cu Larisa Iordache la Poveștile Sport.ro

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