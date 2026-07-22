Deocamdată atacantul român este sub contract cu Trabzonspor, dar lucrurile se pot schimba curând.

Denis Drăguș, OUT din cantonamentul din Austria al lui Trabzonspor

Deși fotbalistul a efectuat prima etapă a pregătirii de vară cu Trabzonspor, se pare că Fatih Tekke și staff-ul său au decis să nu îl ia pe fotbalistul român în cantonamentul din Austria.

În același timp, turcii au precizat faptul că internaționalul român continuă negocierile cu oficialii clubului turc pentru rezilierea contractului, în condițiile în care nicio echipă nu este dispusă să plătească o sumă de transfer pentru fotbalistul român.

”Deși au participat la ședințele de pregătire din Trabzon, John Lundstram și Denis Drăguș, care nu fac parte din planurile echipei pentru noul sezon, nu vor face parte din lotul care va pleca în cantonamentul din Austria.

S-a aflat că sunt în desfășurare negocieri pentru rezilierea contractelor celor doi fotbaliști, care încă nu au ajuns la un acord cu niciun club”, au scris cei de la Sabah.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: ”Drăguș va veni când vrea, dacă poate omul!”

În ultima sa intervenție, Becali s-a limitat să spună că Drăguș și-a dat acceptul pentru transferul la FCSB.

„Drăguș va veni când vrea, dacă poate omul. Dacă nu poate, ce să facă. Băiatul a zis că vrea, acum încearcă și el”, a spus Becali, la Digi Sport.