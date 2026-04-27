Dayro Moreno, reușită superbă la meciul 900 din carieră! Cât mai are de înscris până ajunge la 400 de goluri

Ele vor fi fetele de AUR ale Romaniei la Rio! Ce au spus Larisa Iordache si Diana Bulimar dupa Europenele de gimnastica

Diana Bulimar, medaliată cu bronz cu echipa României la Jocurile Olimpice din 2012 (Londra), a fost invitată la Fața la Joc, duminică, emisiune care e difuzată de Pro TV și VOYO. Costin Ștucan și Cătălin Oprișan au chestionat-o pe Didi pe tema cărții pe care a scris-o, dar au vorbit și despre sacrificiile din gimnastică, sport care a ținut România mulți ani pe podiumul competițiilor olimpice, mondiale și europene.

Diana Bulimar și-a prezentat cartea în emisiunea Fața la Joc (Pro TV și VOYO). Cătălin Oprișan a citit un fragment din "Povestea lui Didi"

La Fața la Joc, Diana Bulimar a vorbit despre carte, despre salba de medalii, despre cum mama ei i-a pus metalele într-o pungă, dar a venit în emisiunea difuzată de Pro TV și VOYO și cu medalia de bronz câștigată alături de echipa României la Jocurile Olimpice de la Londra - 2012. Cătălin Oprișan a citit în stil "Ilie Dobre" un pasaj din cartea Dianei, iar în platou s-a râs în hohote.

"Povestea ei a început la clubul de gimnastică din Timișoara pe vremea când era o ștrengăriță de nici patru ani, cu picioarele ca niște bețe, veșnic pline de julituri. Jocul serios în care a intrat atunci i‑a devenit destin și a purtat‑o peste mări și țări, la concursuri și campionate europene și mondiale, iar în 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra. La vârsta la care alte fetițe visează vitrine cu prăjituri și case de păpuși, Didi se antrena câte opt ore pe zi și reprezenta tricolorul pe alte continente. Dar asta n‑a împiedicat‑o să rămână jucăușă, vioaie și încrezătoare în steaua ei", scriu cei de la Cărturești despre cartea fostei gimnaste.