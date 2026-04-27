VIDEO EXCLUSIV Diana Bulimar și-a prezentat cartea în emisiunea Fața la Joc (Pro TV și VOYO). Cătălin Oprișan a citit un fragment din "Povestea lui Didi"

Diana Bulimar a fost invitată în emisiunea Fața la Joc, difuzată de Pro TV și VOYO.

Diana Bulimar carte gimnastica Povestea lui Didi Catalin Oprisan fata la joc
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, medaliată cu bronz cu echipa României la Jocurile Olimpice din 2012 (Londra), a fost invitată la Fața la Joc, duminică, emisiune care e difuzată de Pro TV și VOYO. Costin Ștucan și Cătălin Oprișan au chestionat-o pe Didi pe tema cărții pe care a scris-o, dar au vorbit și despre sacrificiile din gimnastică, sport care a ținut România mulți ani pe podiumul competițiilor olimpice, mondiale și europene. 

Diana Bulimar și-a prezentat cartea în emisiunea Fața la Joc (Pro TV și VOYO). Cătălin Oprișan a citit un fragment din "Povestea lui Didi"

La Fața la Joc, Diana Bulimar a vorbit despre carte, despre salba de medalii, despre cum mama ei i-a pus metalele într-o pungă, dar a venit în emisiunea difuzată de Pro TV și VOYO și cu medalia de bronz câștigată alături de echipa României la Jocurile Olimpice de la Londra - 2012. Cătălin Oprișan a citit în stil "Ilie Dobre" un pasaj din cartea Dianei, iar în platou s-a râs în hohote. 

"Povestea ei a început la clubul de gimnastică din Timișoara pe vremea când era o ștrengăriță de nici patru ani, cu picioarele ca niște bețe, veșnic pline de julituri. Jocul serios în care a intrat atunci i‑a devenit destin și a purtat‑o peste mări și țări, la concursuri și campionate europene și mondiale, iar în 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra. La vârsta la care alte fetițe visează vitrine cu prăjituri și case de păpuși, Didi se antrena câte opt ore pe zi și reprezenta tricolorul pe alte continente. Dar asta n‑a împiedicat‑o să rămână jucăușă, vioaie și încrezătoare în steaua ei", scriu cei de la Cărturești despre cartea fostei gimnaste. 

Palmares Diana Bulimar

Jocurile Olimpice de Tineret

  • 2010 - Singapore - Argint - Sol

Jocurile olimpice

  • 2012 - Londra - Bronz - Proba pe echipe

Campionatele Europene

  • 2012 - Bruxelles - Aur - Proba pe echipe
  • 2013 - Moscova - Argint - Bârnă
  • 2013 - Moscova - Bronz - Sol
  • 2014 - Sofia - Aur - Proba pe echipe

FIG World Challenge Cup Doha

  • 2013 - Doha - Aur - Sol

Diana Bulimar este antrenoare la o sală de gimnastică și lucrează cu 100 de copii și a dezvăluit ce greutăți a întâmpinat în noua sa carieră.

„Sunt antrenoare în momentul acesta, cred că am peste 100 de copii și vom crește numărul.

Pentru că avem copii chiar și de 2 ani, pe cei care nu reușesc să se rostogolească îi punem să facă 'sărmăluța', îi punem pe lateral.

Este 'Anul Nadia' și lucrurile se vor schimba un pic. Noi avem sala deasupra unui patinoar, iar acolo sunt 5 grade și din cauză că toată căldura de acolo urcă, la noi în sală sunt 25 de grade. Astfel că, ne vom muta alături și se va face o sală mult mai mare în acest an și suntem foarte încântați”, a spus Diana Bulimar la Fața la Joc, de la PRO TV.

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Dayro Moreno, reușită superbă la meciul 900 din carieră! Cât mai are de înscris până ajunge la 400 de goluri
Dayro Moreno, reușită superbă la meciul 900 din carieră! Cât mai are de înscris până ajunge la 400 de goluri
Vestea pe care Cristi Chivu nu voia să o audă! Inter, lovită în plină cursă pentru event
Vestea pe care Cristi Chivu nu voia să o audă! Inter, lovită în plină cursă pentru event
Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez
Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez
N-a avut milă după Dinamo - Rapid 3-1: „Rușine! Să plece toți!”
N-a avut milă după Dinamo - Rapid 3-1: „Rușine! Să plece toți!”
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"



Vestea pe care Cristi Chivu nu voia să o audă! Inter, lovită în plină cursă pentru event
Vestea pe care Cristi Chivu nu voia să o audă! Inter, lovită în plină cursă pentru event
Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez
Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez
N-a avut milă după Dinamo - Rapid 3-1: „Rușine! Să plece toți!”
N-a avut milă după Dinamo - Rapid 3-1: „Rușine! Să plece toți!”
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto
"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

stirileprotv Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

stirileprotv Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

stirileprotv Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

