Eșecul de la Sofia nu este dramatic, poate fi întors la retur, dar Craiova a demonstrat mari lacune, a fost firavă și naivă în defensivă, în fața unui adversar bunicel, dar nu de speriat.

Mă așteptam la mai mult de la Bancu și Compoania ca nivel de joc. Am crezut că avem, în sfârșit, o echipă care propune altceva, un altfel de fotbal, mai apropiat de ce se joacă în grupa de Champions League, dar nu, nu suntem acolo. Cel puțin la meciul ăsta, Craiova nu a arătat ca o formație pregătită pentru o astfel de performanță.

Am văzut jucători limitați, depășiți ușor în viteză, cu un plasament de amatori. Bulgarii au scăpat prea ușor și de prea multe ori spre poarta lui Laurențiu Popescu, salvatorul echipei la Sofia.

Am observat că Baiaram, Nsimba, Etim sunt limitați în exprimare, deși defensiva adversă nu a fost una betonată, ba dimpotrivă. Au fost spații mari în apărarea echipei bulgare, era nevoie de mai multă rațiune și de mai multă insistență din partea alor noștri.

Blocaj fotbalistic

Câteva ocazii au fost și de partea noastră, poate am avut și un pic de ghinion, dar sentimentul e de blocaj fotbalistic, poate doar mental, dar poate și tehnico-tactic.

Filipe Coelho n-a găsit soluțiile, n-a gândit nimic strategic, a făcut schimbările post pe post, a dat impresia că se teme. De fapt, el nu prea a arătat un curaj deosebit în niciunul dintre meciurile de până acum.

După meciul ăsta, am început să am dubii în privința adevăratei valori a acestei echipe, distrugătoare în campionat, dar temătoare și neinspirată la primul meci tare din Europa.

Bineînțeles că putem întoarce acest 0-1, dar e nevoie să ștergem imaginea asta de multe ori lamentabilă. Să spunem că a fost vorba doar de un episod nefericit și că Universitatea se va exprima altfel, așa cum am văzut-o în competițiile interne.

E un semn e întrebare și la David Matei. E bun sau nu e bun. Dacă e bun, așa cum îl considerăm, de ce nu este băgat și în meciurile europene? Măcar câteva minute! Poate fi vorba, din nou, de frica lui Coelho, care nu riscă nimic dacă nu e obligat s-o facă.

E cam nasol când remarci doar portarul într-un meci în care adversarul nu e senzațional. Am făcut-o mare pe Levski, o echipă modestă, sper să o subordonăm la retur printr-o schimbare totală de abordare și prin mai mult curaj. Ori avem valoare, ori n-avem, ne vom lămuri peste o săptămână, când trebuie să ștergem din memorie această evoluție subțire.