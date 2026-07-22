Cel mai optimist jucător de la Universitatea Craiova: ”Avem sută la sută șanse”

La finalul confruntării, antrenorul Filipe Coelho și-a asumat vina pentru înfrângere și a analizat confruntarea.

Analiza lui Filipe Coelho după Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0

„Am pierdut și mereu e loc de un rezultat mai bun când pierzi. Trebuie să ne uităm la evoluție, suntem într-un moment bun. Ne-am creat ocazii. Trebuie să analizăm jocul și să corectăm greșelile.

Cred că am făcut în general un joc bun, dar cel mai important e după finalul jocului să putem să mergem mai departe. Am întâlnit un adversar bun, sunt campionii Bulgariei. Cred că putem să câștigăm cu sprijinul suporterilor.

Coelho: „Nu e vina unui jucător, e vina mea”

Am încercat să nu permitem golul, am pierdut marcajul. Nu e vina unui jucător, e vina mea. Trebuie să corectăm. Trebuie să ne concentrăm și lucrurile vor fi mai bune. Am controlat mai multe momente ale jocului.

Nu îmi place să vorbesc despre un jucător. Suntem fericiți pentru personalitatea pe care am arătat-o ca echipă. Vom continua să muncim. Toată lumea a încercat să dea tot ce are mai bun și vom continua să muncim. E imposibil să își revină Assad Al Hamlawi pentru retur”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviuri, la televiziunea Digi Sport.

Caseta meciului