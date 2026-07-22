Kristian Dimitrov a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în minutul 8. Craiova a bifat câteva ocazii periculoase în încercarea de a restabili egalitatea, dar fără succes, astfel că soarta calificării se va decide în returul din Bănie.

Gică Craioveanu (58 de ani) s-a arătat optimist după meciul tur de la Sofia și este convins că Universitatea Craiova poate câștiga returul de pe ”Ion Oblemenco”.

Fostul atacant de la Craiova, Getafe, Real Sociedad și Villarreal s-a arătat impresionat de evoluția portarului Mihai Popescu.

Gică Craioveanu e convins: ”3-0 în retur! Eu sunt optimist”

”Popescu, cel mai bun. Nu a ieșit nimic. Un joc haotic al Craiovei, neașteptat. În fotbalul modern, când lași echipa adversă în posesie, iar jucător care are mingea nu e sub pressing, sub presiune, tu te sinucizi.

Pentru că cei din linia a doua îți intră cu opțiuni. Asta a jucat la risc Craiova. Aici a riscat cel mai mult. Nu e posibil.

Ca să ieși la ofsaid... Ei au jucat cu linia foarte sus. Ca să ieși la ofsaid trebuie să blocheiz purtătorul balonului, altfel e sinucidere curată. Sunt trei meciuri deja”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Întrebat despre un pronostic înainte de returul din Bănie, Craioveanu a răspuns categoric: ”La Craiova, 3-0. Eu sunt optimist”.

Caseta meciului