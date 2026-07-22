Vin banii în Superliga! Sumele încasate de la FIFA de cele două cluburi care au dat jucători la Mondial

The Athletic: 5.000 de dolari/zi pentru fiecare jucător prezent la Cupa Mondială

Cupa Mondială din 2026 aduce o sumă record din partea FIFA pentru cluburile care au cedat jucători la turneul final. Fondul din cadrul Club Benefits Programme se ridică la 355 de milioane de dolari, o creștere de 70% față de edițiile din 2018 și 2022, scrie The Athletic.

Cele 355 de milioane de dolari se împart astfel:

250 de milioane de dolari vor fi acordate cluburilor care au avut jucători la turneul final al CM 2026

vor fi acordate cluburilor care au avut jucători la turneul final al CM 2026 100 de milioane de dolari vor merge, în premieră, către cluburile care au cedat jucători și pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale

vor merge, în premieră, către cluburile care au cedat jucători și pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 5 milioane de dolari (ori suma rămasă după costurile administrative) vor fi reinvestite în dezvoltarea fotbalului de club.

Cluburile vor primi câte aproximativ 5.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător la Cupa Mondială. Intervalul luat în calcul este cel din momentul în care jucătorul a fost eliberat pentru turneul final, spre finalul lunii mai, și ziua de după eliminare.

În cazul Superligii României, două cluburi vor încasa sume importante de bani: Universitatea Cluj, după participarea lui Jovo Lukic cu naționala Bosniei, și Oțelul Galați, ca urmare a prezenței lui Joao Paulo în lotul naționalei din Capul Verde.

În iarnă, Joao Paulo a fost transferat de FCSB, însă bucureștenii au acceptat ca orice sumă venită din partea FIFA pentru prezența la Cupa Mondială să meargă către fostul club, Oțelul Galați.

Aproape 200.000 de dolari ce Joao Paulo și Jovo Lukic au fost prezenți la Mondial

În cazul lui Joao Paulo, Oțelul Galați va încasa, în total, aproape 190.000 de dolari de la FIFA. Calculul este realizat astfel: 36 de zile petrecute la Cupa Mondială X 5.000 de dolari, dar și 4 meciuri jucate în preliminariile Mondialului în care a fost legitimat la Oțelul Galați X 2.362 de dolari (sumă acordată pentru fiecare meci în care s-a aflat în lot în preliminarii)

În cazul lui Jovo Lukic, calculele sunt ceva mai simple. Atacantul lui U Cluj nu a fost pe foaia de joc a Bosniei la niciun meci din preliminarii, astfel că ardelenii vor fi remunerați doar pentru cele 39 de zile petrecute la turneul final. În total, 195.000 de dolari.

Diferența dintre Joao Paulo și Jovo Lukic este făcută de momentul în care au fost eliberați de club. FCSB a preferat să îl folosească pe mijlocaș inclusiv în finala barajului de Conference League contra lui Dinamo din 29 mai, în timp ce U Cluj l-a menajat pe Lukic, iar bosniacul a ajuns în cantonamentul naționalei încă de pe 25 mai.