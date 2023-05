Marian Drăgulescu (42 ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu în noua ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro. Fostul mare gimnast al României a vorbit despre cariera spectaculoasă pe care a avut-o, având 31 de medalii câștigate la Jocurile Olimpice și Campionatele Europene și Mondiale, dintre care 18 de aur, opt la Mondiale și 10 la Europene.

Dezvăluiri despre 'săritura Drăgulescu': „Șapte ani doar eu am sărit-o, nu aveau curaj alții!”

Drăgulescu a fost primul gimnast din lume care a reușit să execute o săritură extrem de spectaculoasă, dar și dificilă în același timp, care acum îi poartă numele. Fostul gimnast a dezvăluit că nu mai poate să facă săritura care l-a consacrat și a povestit cum i-a venit ideea săriturii.

Totodată, Marian Drăgulescu a recunoscut că a văzut numeroși gimnaști care au executat săritura ce îi poartă numele și aproape la fel de bine ca el. În 2017, la Campionatele Europene de la Cluj, Drăgulescu a devenit sportivul român care a câștigat cele mai multe medalii de aur la Campionatele Europene.

„Nu mai pot să fac săritura Drăgulescu. Mulți mă întreabă, îmi zic: 'ai inventat o săritură? poți să ne-o arăți și nouă?' Le zic: 'stați că nu e chiar așa de simplu'.

Am văzut mai mulți sportivi care o fac extraordinar de bine, acum nu știu că am avut și eu zile în care am sărit-o extraordinar, dar și zile în care nu am sărit-o atât de bine. Atunci când am sărit-o foarte bine nu cred că a sărit-o cineva ca mine, dar au fost momente în care au sărit-o alții mai bine decât mine, atunci când eu nu o făceam bine.

Adversarii nu prea m-au întrebat de ea, ziceau: 'uite-l și pe nebunul ăsta, o să își rupă gâtul'. Șapte ani de zile doar eu am sărit-o, mă prezentam cu ea la fiecare competiție, nu aveau curajul să o sară, nu știau de unde să o apuce, are și ea o anumită tehnică. Acum am văzut că poți face săritura Drăgulescu prin mai multe tehnici, dar eu consider că tehnica pe care am aplicat-o eu este una dintre cele mai bune.

A venit dintr-o frustrare de ale mele, știam că sunt foarte bun la sărituri, aveam două dintre cele mai bune sărituri din lume, dar nu stăpâneam foarte bine aterizarea pentru că nu reușeam să văd aterizarea. De acolo a venit jumătate de întoarcere și cu toate că am zis că nu reușeam să văd aterizarea, la viteza asta nici acum nu prea o vezi, e o fracțiune de secundă, dar mișcarea te poziționează pe aterizare mult mai bine decât cu spatele”, a declarat Marian Drăgulescu la Poveștile Sport.ro.

Marian Drăgulescu: „Sper să readuc frumusețea gimnasticii!”

În startul emisiunii, fostul gimnast a vorbit despre Academia pe care a deschis-o și care îi poartă numele, dezvăluind motivul pentru care a ales să facă acest pas, dorindu-și să le insufle copiilor aceeași iubire pentru gimnastică pe care o are și el.

„Înainte să mă retrag din activitate mă gândeam că o să mă plictisesc, neavând antrenamente zilnic, deplasări, competiții, cantonamente și așa mai departe. Am reușit să îmi ocup timpul atât cu activitatea mea de la Clubul Steaua, unde antrenez înalta performanță la gimnastică masculină cât și cu proiectul de suflet, Academia Marian Drăgulescu. La noi la academie lucrăm cu copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani, îmbunătățim calitățile care îi ajută să facă performanță și în alte sporturi.

Părinții nu au voie să intre în spațiul de lucru cu copiii, dar postăm des, filmăm antrenamentele, le distribuim acolo. Părinții mai au ocazia să urmărească și de pe fereastră, pot vedea de afară activtatea copiilor.

Am simțit și plăcerea din poziția de antrenor, când îți vezi copiii crescând frumos, că obțin rezultate e o altfel de bucurie, dar la fel de frumoasă și plăcută. Nu de aceea am deschis academia. Am deschis-o pentru că era un vis de ale mele, mă gândeam tot timpul de ce e atât de frumoasă gimnastica în afară și toată lumea o face și la noi încă nu e atât de dezvoltată, aici mă refer la nivel de amatori. Copiii au acces în sălile de gimnastică din afară la orice vârstă, să cunoască sportul, să se joace, să se bucure, la noi, din păcate până de curând nu aveau acces decât cei care făceau performanță și atât.

Pe de o parte și de asta poate s-a pierdut din frumusețea acestui sport, eu sper să o readuc”, a mărturisit fostul gimnast.

