VIDEO EXCLUSIV "Când ai simțit că România are nevoie de tine?" Larisa Iordache, răspuns de nota 10

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Alexandru Hațieganu
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Larisa Iordache a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

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RomaniaLarisa IordacheJocurile Olimpicemedalie larisa iordachePoveștile sport.ro
Din articol

Larisa Iordache (29 de ani) a vorbit pe larg în ultima ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro despre cariera sa impresionantă în gimnastică. În palmares, fosta sportivă de la CS Dinamo deține o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, cu echipa tricoloră, iar în total a strâns 21 de clasări pe podium la JO, Campionatele Mondiale și la Campionatele Europene. 

"Când ai simțit că România are nevoie de tine?" Larisa Iordache, răspuns de nota 10: "Chiar și cu durerea pe care am avut-o"

La Poveștile Sport.ro, bucureșteanca a răspuns și la rubrica întrebărilor-fulger. Întrebată 'când a fost momentul în care România a avut nevoie de ea?", Iordache, acum antrenoare, a dat timpul înapoi și a amintit de ediția olimpică din 2012, competiție la care a evoluat accidentată. De altfel, Mariana Bitang vorbea după acea ediție a Jocurilor Olimpice despre puterea cu care Larisa a concurat, deși era accidentată.

"Am simțit asta la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, chiar și cu durerea pe care am avut-o, am încercat să dau tot ce e mai bun din mine ca notele mele și integralele mele să aducă un plus echipei pentru a câștiga o medalie. Și chiar cred acolo un pic au contat", a declarat Larisa Iordache.

România, cu Larisa Iordache în echipă, bronz la JO 2012. Ce a spus Mariana Bitang

Echipa feminină de gimnastică a României care a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 a fost formată din Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Diana Bulimar, Raluca Haidu și Diana Chelaru.

  • "Larisa Iordache a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice ”cu o gaură în palmă și cu sânge pe bară” 
  • Mariana Bitang, după JO de la Londra 2012﻿

Larisa Iordache - imagini de colecție

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Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro

La Întrebările-Fulger, fosta sportivă de la CS Dinamo face un exercițiu de imaginație și își alege foste colege din lotul României alături de care ar forma o echipă tricoloră care s-ar bate într-un concurs puternic cu cele mai bune reprezentative ale lumii. Tot la rubrica din cadrul emisiunii de pe Sport.ro, Larisa Iordache dă timpul înapoi și vorbește despre unul dintre cele mai grele momente ale vieții.

Acum, mereu optimistă, multipla medaliată de la Mondiale și Europene spune că fetița sa, Amira, e cea mai prețioasă medalie și vorbește despre rolul de mămică. Nu uită nici momentele speciale din cantonament de la Deva sau de la Izvorani, povestește întâlnirea cu celebra Simone Biles și comentează o fotografie de suflet alături de Nadia Comăneci.

EMISIUNEA Poveștile Sport.ro poate fi văzută pe VOYO, Sport.ro, YouTube Sport.ro și la jurnalul de la Pro Arena

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