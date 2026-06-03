Larisa Iordache (29 de ani) a vorbit pe larg în ultima ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro despre cariera sa impresionantă în gimnastică. În palmares, fosta sportivă de la CS Dinamo deține o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, cu echipa tricoloră, iar în total a strâns 21 de clasări pe podium la JO, Campionatele Mondiale și la Campionatele Europene.

"Când ai simțit că România are nevoie de tine?" Larisa Iordache, răspuns de nota 10: "Chiar și cu durerea pe care am avut-o"

La Poveștile Sport.ro, bucureșteanca a răspuns și la rubrica întrebărilor-fulger. Întrebată 'când a fost momentul în care România a avut nevoie de ea?", Iordache, acum antrenoare, a dat timpul înapoi și a amintit de ediția olimpică din 2012, competiție la care a evoluat accidentată. De altfel, Mariana Bitang vorbea după acea ediție a Jocurilor Olimpice despre puterea cu care Larisa a concurat, deși era accidentată.

"Am simțit asta la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, chiar și cu durerea pe care am avut-o, am încercat să dau tot ce e mai bun din mine ca notele mele și integralele mele să aducă un plus echipei pentru a câștiga o medalie. Și chiar cred acolo un pic au contat", a declarat Larisa Iordache.

România, cu Larisa Iordache în echipă, bronz la JO 2012. Ce a spus Mariana Bitang

Echipa feminină de gimnastică a României care a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 a fost formată din Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Diana Bulimar, Raluca Haidu și Diana Chelaru.