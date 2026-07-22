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Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru returul Universitatea Craiova - Levski Sofia: ”Eu sunt optimist”

Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Sportal: „Levski a ratat o oportunitate”

După meci, jurnaliștii bulgari de la Sportal au subliniat că Levski Sofia ar fi putut să câștige la o diferență mai mare de goluri și, implicit, să ia o opțiune mai bună în lupta pentru calificare, dacă nu ar fi ratat anumite ocazii.

„Levski a câștigat prima bătălie cu Universitatea, dar a ratat o oportunitate de a pleca cu un avantaj mai serios.

Levski a câștigat prima bătălie cu Universitatea Craiova în confruntarea din turul al doilea preliminar al Champions League. Albaștrii s-au impus cu 1-0 în fața formației române, grație golului marcat de Kristian Dimitrov în minutul 8.

Campioana Bulgariei ar fi putut lua o opțiune și mai importantă pentru calificare înaintea manșei secunde, însă Armstrong Oko-Flex și Akram Bouras au irosit ocazii uriașe de a înscrie”, a transmis sportal.bg.

Caseta meciului