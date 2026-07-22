Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
Sportal: „Levski a ratat o oportunitate”
După meci, jurnaliștii bulgari de la Sportal au subliniat că Levski Sofia ar fi putut să câștige la o diferență mai mare de goluri și, implicit, să ia o opțiune mai bună în lupta pentru calificare, dacă nu ar fi ratat anumite ocazii.
„Levski a câștigat prima bătălie cu Universitatea, dar a ratat o oportunitate de a pleca cu un avantaj mai serios.
Levski a câștigat prima bătălie cu Universitatea Craiova în confruntarea din turul al doilea preliminar al Champions League. Albaștrii s-au impus cu 1-0 în fața formației române, grație golului marcat de Kristian Dimitrov în minutul 8.
Campioana Bulgariei ar fi putut lua o opțiune și mai importantă pentru calificare înaintea manșei secunde, însă Armstrong Oko-Flex și Akram Bouras au irosit ocazii uriașe de a înscrie”, a transmis sportal.bg.
Caseta meciului
- Levski Sofia: Vutsov - Aldair, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho (M. Soula 89'), Moubarik (Trdin 46'), Reinaldo (Stoyanchov 89') - Oko-Flex (Centelles 84'), Bala (Kusso 79'). Antrenor: Julio Velazquez
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Mekvabishvili (T. Băluţă 75'), Cicâldău, Bancu - Etim (Samuel Teles 80'), Elisor (Nsimba 62'), Baiaram (Tavares 75'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Aldair 41', Bala 50', Maicon 90+1' / Romanchuk 34', Baiaram 41'
- Arbitru: Adam Ladebäck (Suedia)
- A marcat: Dimitrov 8'