Kristian Dimitrov a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în minutul 8. Craiova a bifat câteva ocazii periculoase în încercarea de a restabili egalitatea, dar fără succes, astfel că soarta calificării se va decide în returul din Bănie.

Carlos Mora (25 de ani) s-a arătat optimist la finalul partidei de la Sofia. Este convins că echipa sa are, în continuare, șanse mari la calificare înainte de returul de pe ”Ion Oblemenco”.

Costaricanul s-a limitat să spună că Levski Sofia a dominat prima parte a jocului, dar consideră că Universitatea a arătat mult mai bine în a doua parte a jocului.

Carlos Mora: ”Avem sută la sută șanse!”

”A fost un meci bun. În prima repriză au dominat ei, dar în a doua repriză ne-am creat și noi foarte multe ocazii de a marca pe contraatac. Acum, trebuie neapărat să câștigăm în retur pentru a ne califica. Nu avem altă variantă. Așteptăm cât mai mulți suporteri la meciul de acasă.

Urmează să ne focusăm în mod special pentru meciul cu Dinamo, dar cu siguranță vom analiza acest joc cu antrenorul, să vedem unde ne putem îmbunătăți.

﻿Eu mă gândesc doar la noi. Avem sută la sută șanse să mergem mai departe, pentru că vom avea aportul suporterilor. Trebuie să dăm 100% să câștigăm la meciul retur. Hai, Craiova! Hai, Știința! Se va putea să întoarcem acasă!”, a spus Mora, la Digi Sport.

Caseta meciului