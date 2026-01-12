EXCLUSIV Monica Roșu a numit la Poveștile Sport.ro cel mai mare vis al său

Monica Roșu a numit la Poveștile Sport.ro cel mai mare vis al său
Monica Roșu, dublă campioană olimpică, a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Monica Rosu
"Care e cel mai mare vis al tău?", a fost întrebată Monica Roșu de moderatorul Andru Nenciu. 

Monica Roșu a numit la Poveștile Sport.ro cel mai mare vis al său

„Păi a fost. Să devin campioană olimpică. Acum, vreau să îmi văd familia sănătoasă și copilul sănătos,” a răspuns Monica Roșu, care își respectă statutul de fostă campioană olimpică la gimnastică și nu se ferește din a-i preda fiicei sale câteva lecții. Alya Maria, fetița Monicăi, are 5 ani.

„A intrat de anul acesta în sală, îi place. Face acasă elemente. Mi-a cerut să revină la sală. I-am spus că vom vedea, de anul acesta. Vom vedea dacă vom merge la gimnastică sau spre alt sport. Însă construcția ei fizică e spre gimnastică. Arată cum arătam eu la vârsta ei, este puternică, e încăpățânată, dar, știi cum e, generațiile de acum, când dau de greu, tind să facă un pas în spate și să renunțe. Dar vorbim despre un copil mic” a punctat Monica Roșu.

Monica Roșu, despre cel mai mare vis

Monica Roșu, o carieră uriașă în gimnastică. Călătoria pe aripile performanței a început în Bacău

Monica Roșu a început gimnastica la vârsta de patru ani la CSȘ Bacău, de unde a fost selecționată în echipa națională de junioare. A debutat în competițiile internaționale la începutul anului 2000, la un turneu de gimnastică organizat la Charleroi (Belgia). În 2002, a participat la Campionatele Europene pentru juniori unde a câștigat medaliile de bronz la sărituri și sol.

A concurat la Campionatele Mondiale din 2003 de la Anaheim (SUA), unde a obținut medalia de bronz cu echipa și a ocupat locul patru la sărituri.

Monica Roșu, dublă campioană olimpică, s-a retras din activitate în 2005

În 2004, după ce la CE de la Amsterdam (Olanda) a câstigat medalia de aur la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Atena, a făcut parte din echipa României care a reușit să își apere titlul olimpic, iar in finalele pe aparate a reeditat performanța de la CE cucerind medalia de aur la sărituri. În 2005 s-a retras din activitatea competițională.

La Poveștile Sport.ro, Monica Roșu a vorbit despre fetița sa, Alya Maria (5 ani).

"Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente... Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.

Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață. Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică. 

Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună", a declarat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

