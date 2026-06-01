Larisa Iordache: Povestea unei campioane între trecut și viitor
Larisa Iordache, una dintre cele mai valoroase gimnaste din România de după 1989, își spune capitole speciale din carieră și din viață în emisiunea lui Andru Nenciu, Poveștile Sport.ro, transmisă de VOYO, Sport.ro și YouTube Sport.ro.
În emisiunea lui Andru Nenciu, fosta mare gimnastă își aduce aminte de întâmplările petrecute la lotul de junioare și de senioare, retrăiește episoade petrecute alături de prietena sa, Diana Bulimar, și comentează un clip - VEZI MAI JOS - de la deschiderea centrului său sportiv.
Larisa Iordache e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "Nu e ușor să treci printr-o operație, dar e și mai greu să faci recuperarea"
Pe 19 iunie, bucureșteanca va împlini 30 de ani și n-ar da nicio părticică trăită în sala de gimnastică pentru nimic în lume. A suferit un lanț nesfărțit de operații - 'nu e ușor să treci printr-o operație, dar e și mai greu să faci recuperarea', spune Larisa, își deschide sufletul în privința unor subiecte despre care vorbește de la rar spre foarte rar și vorbește despre gimnastica românească actuală.
De la medalie olimpică la mentorat: Larisa Iordache vorbește deschis la Poveștile Sport.ro
Larisa Iordache, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din Londra (2012), și-a deschis de curând un centru sportiv, alături de soțul ei, Cristian Chirița, centru unde copiii sunt introduși în tainele gimnasticii, dar află și secretele tenisului de masă, sport pe care îl practică soțul Larisei.
La Întrebările-Fulger, fosta sportivă de la CS Dinamo face un exercițiu de imaginație și își alege foste colege din lotul României alături de care ar forma o echipă tricoloră care s-ar bate într-un concurs puternic cu cele mai bune reprezentative ale lumii. Tot la rubrica din cadrul emisiunii de pe Sport.ro, Larisa Iordache dă timpul înapoi și vorbește despre unul dintre cele mai grele momente ale vieții.
Acum, mereu optimistă, multipla medaliată de la Mondiale și Europene spune că fetița sa, Amira, e cea mai prețioasă medalie și vorbește despre rolul de mămică. Nu uită nici momentele speciale din cantonament de la Deva sau de la Izvorani, povestește întâlnirea cu celebra Simone Biles și comentează o fotografie de suflet alături de Nadia Comăneci.