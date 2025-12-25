VIDEO EXCLUSIV Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. E o altă carieră
Monica Roșu e dublă campioană olimpică la gimnastică.

Monica Roșu, dublă campioană olimpică la Atena

Dublă campioană olimpică la Atena 2004 (cu echipa României și la sărituri), Monica Roșu a fost nevoită să se retragă un an mai târziu, în 2005, din cauza unei accidentări. Nu și-a mai pus întrebări, nu a mai făcut scenarii, nu a mai căutat răspunsuri. A mers pe linia vieții și și-a păstrat într-un colț al inimii toată cariera din sportul în care a făcut istorie.

Avea 18 ani când a zis adio sportului de performanță, dar a rămas mereu trup și suflet pentru gimnastică. Și nu numai! A promovat sportul la diferite acțiuni, a comentat și a prezentat evenimente sportive și a făcut mișcare la semimaratoane și alte alergări pe distanțe medii și lungi.

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"

Cum România a avut mereu tradiție în gimnastică, fanii se întreabă de multe ori ce mai fac marile sportive ale României? La Poveștile Sport.ro, Monica Roșu a dat răspunsul. E o femeie împlinită și o mamă care 'gravitează' non-stop în jurul fetiței sale, Alya Maria (5 ani).

"Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente... Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.

Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață. Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică. 

Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună", a declarat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

Monica Roșu, o carieră uriașă în gimnastică. Călătoria pe aripile performanței a început în Bacău

Monica Roșu a început gimnastica la vârsta de patru ani la CSȘ Bacău, de unde a fost selecționată în echipa națională de junioare. A debutat în competițiile internaționale la începutul anului 2000, la un turneu de gimnastică organizat la Charleroi (Belgia). În 2002, a participat la Campionatele Europene pentru juniori unde a câștigat medaliile de bronz la sărituri și sol.

  • 38 de ani are Monica Roșu
  • S-a retras din gimnastică la vârsta de 18 ani

A concurat la Campionatele Mondiale din 2003 de la Anaheim (SUA), unde a obținut medalia de bronz cu echipa și a ocupat locul patru la sărituri.

Monica Roșu, dublă campioană olimpică, s-a retras din activitate în 2005

În 2004, după ce la CE de la Amsterdam (Olanda) a câstigat medalia de aur la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Atena, a făcut parte din echipa României care a reușit să își apere titlul olimpic, iar in finalele pe aparate a reeditat performanța de la CE cucerind medalia de aur la sărituri. În 2005 s-a retras din activitatea competițională.

