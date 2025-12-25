Decizie radicală anunțată de Florin Niță, după 6 luni fără echipă: "Știu ceea ce pot și știu cine sunt!"

Monica Roșu a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, ediție specială de Crăciun

Dublă campioană olimpică la Atena 2004 (cu echipa României și la sărituri), Monica Roșu a fost nevoită să se retragă un an mai târziu, în 2005, din cauza unei accidentări. Nu și-a mai pus întrebări, nu a mai făcut scenarii, nu a mai căutat răspunsuri. A mers pe linia vieții și și-a păstrat într-un colț al inimii toată cariera din sportul în care a făcut istorie.

Avea 18 ani când a zis adio sportului de performanță, dar a rămas mereu trup și suflet pentru gimnastică. Și nu numai! A promovat sportul la diferite acțiuni, a comentat și a prezentat evenimente sportive și a făcut mișcare la semimaratoane și alte alergări pe distanțe medii și lungi.

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"

Cum România a avut mereu tradiție în gimnastică, fanii se întreabă de multe ori ce mai fac marile sportive ale României? La Poveștile Sport.ro, Monica Roșu a dat răspunsul. E o femeie împlinită și o mamă care 'gravitează' non-stop în jurul fetiței sale, Alya Maria (5 ani).

"Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente... Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.



Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață. Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică.



Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună", a declarat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.