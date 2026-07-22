3.150.000 de euro pentru Denis Drăguș! Turcii au făcut anunțul despre jucătorul dorit de FCSB

3.150.000 de euro pentru Denis Drăguș! Turcii au făcut anunțul despre jucătorul dorit de FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani), atacantul care se pregătește în această perioadă cu Trabzonspor și este dorit de FCSB, are un viitor incert.

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Cumpărat de Trabzonspor în 2024, de la Gaziantep, pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș nu a reușit să impresioneze timp de un sezon - doar 3 goluri marcate în 26 de meciuri. În stagiunea precedentă a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep, unde nu a marcat niciun gol în campionat.

Presa turcă: Denis Drăguș mai are de primit peste 3 milioane de euro de la Trabzonspor

Revenit la Trabzonspor în această vară, Denis Drăguș mai are doi ani de contract cu formația turcă, însă Gigi Becali insistă pentru transferul său la FCSB, anunțând public că atacantul ar putea încasa 1.000.000 de euro pe sezon, cu bonusuri incluse.

După afirmațiile lui Gigi Becali, presa turcă scrie că Denis Drăguș așteaptă o sumă consistentă la o eventuală reziliere a contractului cu Trabzonspor. Ajansspor amintește că atacantul încasează anual un salariu de 1.575.000 de euro, astfel că Drăguș ar mai avea de primit în total 3.150.000 de euro din actuala înțelegere.

Cel mai probabil, Drăguș ar accepta și o sumă mai mică pentru a se despărți de Trabzonspor, însă rămâne de văzut ce decizie va lua clubul turc: dacă va încerca să mizeze din nou pe atacant, dacă se va îndrepta către un nou împrumut ori transfer definitiv sau dacă va alege varianta rezilierii.

Gigi Becali: ”Drăguș va veni când vrea”

În ultima sa intervenție, marți, Gigi Becali s-a limitat să spună că Drăguș și-a dat acceptul pentru transferul la FCSB.

„Drăguș va veni când vrea, dacă poate omul. Dacă nu poate, ce să facă. Băiatul a zis că vrea, acum încearcă și el”, a spus Becali, la Digi Sport.

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