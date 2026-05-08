Organizatorul proiectului, Liviu Zorilă, a vorbit la Poveștile Sport.ro despre întreaga competiție, dar a prefațat și turneul care va fi luni.
Vedetele din online versus liceenii-vedetă
La Sala „Dinamo” va avea loc și un meci demonstrativ între liceenii-vedetă ai competiției și mai multe vedete din online-ul românesc.
La turneu vor fi prezenți și foștii mari fotbaliști Bogdan Lobonț și Ionel Dănciulescu.
Programul evenimentului de luni
- 13:00: Giurgiu - București
- 13:50: Sibiu - Constanța
- 14:50: Finala mică
- 15:40: Meciul demonstrativ
- 17:15: Festivitatea de premiere