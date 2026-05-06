Firicel Tomai a împins-o pe Simona Halep, din afara top 300 mondial, până pe locul al 32-lea al ierarhiei mondiale, iar, în tenisul masculin, l-a antrenat pe Victor Hănescu, al doilea cel mai bun tenismen al țării noastre, în noul mileniu, după Andrei Pavel.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Tomai și-a exprimat regretul față de echipa de dublu Horia Tecău - Florin Mergea, care, deși a reușit să rescrie istoria olimpică a țării - obținând unica medalie de tenis a României, la Jocurile de Vară de la Rio de Janeiro, din 2016 - și-a ratat potențialul maxim.

Tecău - Mergea, dublul de vis al României care a obținut singura medalie olimpică din istoria participărilor țării noastre

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai se declară convins că Horia Tecău și Florin Mergea ar fi putut ocupa întâia poziție în clasamentul ATP de dublu, ipoteză ușor de crezut, având în vedere că Tecău și Mergea nu doar că și-au adjudecat argintul olimpic, dar au disputat - din echipe diferite însă - finala Turneului Campionilor din 2015 (Tecău / Rojer - Mergea / Bopanna 6-4, 6-3).

Întrebat de prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu, despre o echipă de dublu din România care ar fi fost aproape de perfecțiune, Firicel Tomai s-a dus cu gândul la Horia Tecău și Florin Mergea și a explicat cum neînțelegerile dintre cei doi au întârziat și anulat, cel puțin parțial, fructificarea potențialului acestei echipe.