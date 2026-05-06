VIDEO EXCLUSIV Au scris istorie olimpică în România, dar „puteau fi lideri mondiali.” Marele regret exprimat la Poveștile Sport.ro

Firicel Tomai, despre marele regret al tenisului românesc din istoria modernă.

Firicel TomaiHoria Tecauflorin mergeaVictor HanescuTenis ATP
Firicel Tomai a împins-o pe Simona Halep, din afara top 300 mondial, până pe locul al 32-lea al ierarhiei mondiale, iar, în tenisul masculin, l-a antrenat pe Victor Hănescu, al doilea cel mai bun tenismen al țării noastre, în noul mileniu, după Andrei Pavel.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Tomai și-a exprimat regretul față de echipa de dublu Horia Tecău - Florin Mergea, care, deși a reușit să rescrie istoria olimpică a țării - obținând unica medalie de tenis a României, la Jocurile de Vară de la Rio de Janeiro, din 2016 - și-a ratat potențialul maxim.

Tecău - Mergea, dublul de vis al României care a obținut singura medalie olimpică din istoria participărilor țării noastre

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai se declară convins că Horia Tecău și Florin Mergea ar fi putut ocupa întâia poziție în clasamentul ATP de dublu, ipoteză ușor de crezut, având în vedere că Tecău și Mergea nu doar că și-au adjudecat argintul olimpic, dar au disputat - din echipe diferite însă - finala Turneului Campionilor din 2015 (Tecău / Rojer - Mergea / Bopanna 6-4, 6-3).

Întrebat de prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu, despre o echipă de dublu din România care ar fi fost aproape de perfecțiune, Firicel Tomai s-a dus cu gândul la Horia Tecău și Florin Mergea și a explicat cum neînțelegerile dintre cei doi au întârziat și anulat, cel puțin parțial, fructificarea potențialului acestei echipe.

Firicel Tomai: „Tecău - Mergea, acest cuplu de dublu putea fi locul unu în lume.”

„Am avut acest dublu, Tecău - Mergea. Dacă încropeau lucrurile mai din timp... chiar și după aceea, undeva prin 2009, Horia Tecău a venit la mine și m-a rugat să vorbesc cu Victor să facă dublu cu el.

Au mers la Casablanca, la un turneu destul de mare, pentru că erau niște probleme cu Florin. Nu prea se mai înțelegeau ei.

„Dacă încropeau lucrurile mai din timp...”

Mi-a spus că vrea un partener de dublu serios, hotărât, cu care să fac rezultate. Ne-am dus la Casablanca și au câștigat turneul. După care l-a luat și Pavel lângă el, iar Horia a urcat foarte bine.

Mergea, din păcate, ulterior, după ce a văzut ce a făcut Horia, a început și el să caute. Dar acest cuplu de dublu putea fi locul unu în lume,” s-a pronunțat Firicel Tomai, exclusiv pentru Sport.ro.

6-2, 3-6, 6-4 a fost scorul finalei olimpice de dublu jucate la Rio de Janeiro, în 2016. Rafael Nadal și Marc Lopez (Spania) au triumfat la sfârșitul a două ore și douăzeci și șase de minute de luptă memorabilă.

