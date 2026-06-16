Transfer ratat chiar înaintea duelului dintre Universitatea Craiova și Vitebsk din Liga Campionilor

Gruparea ML Vitebsk a primit o lovitură dură chiar în ziua în care a aflat că va întâlni Universitatea Craiova în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Echipa din Belarus nu a reușit să finalizeze o achiziție importantă pentru faza de atac, discuțiile picând în ultimul moment.

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Discuții oprite din motive financiare

Clubul a încercat să îl transfere pe Vladimir Khubulov, un fotbalist care evoluează pe postul de extremă stânga. Deși sportivul de 25 de ani a petrecut patru zile în Belarus pentru a pune la punct detaliile mutării, părțile nu au ajuns la un consens în privința contractului. Tratativele s-au blocat pe final, exclusiv din cauza neînțelegerilor în privința banilor dintre jucătorul originar din Rusia și managementul lui Vitebsk.

Tot astăzi, clubul a decis să-s suspende din funcție pe antrenorul principal Magomed Adiev, tot rus și acesta. Football.by notează însă că refuzul jucătorului nu are nicio legătură cu decizia luată la nivelul băncii tehnice.

Așadar, mijlocașul, care are o cotă de piață de 400.000 de euro nu va face parte din lotul pe care ML Vitebsk îl va avea la dispoziție pentru duelul cu Universitatea Craiova.