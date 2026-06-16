Pentru că aici dai de suporteri, de forfota din jurul arenei, simți tensiunea aia frumoasă în aer și vezi jurnaliști, cu sutele, veniți din toate colțurile lumii. Iar la Los Angeles, meciul Iran – Noua Zeelandă (2-2), aparent unul neatractiv pentru microbistul neutru, a adunat mulți ziariști din Grecia în zona mixtă. Aceștia au venit pentru a-l vedea la lucru pe iranianul Mehdi Taremi, golgheterul celor de la Olympiakos. Dar, în așteptarea acestuia, Ioannis Sapountzatzakis (foto, jos) s-a bucurat să vadă un jurnalist din România. Mai ales că subiectul Răzvan Lucescu a făcut ca timpul să treacă mai repede, în zona mixtă a stadionului „SoFi“.

La un Mondial american, în care atmosfera unei competițiii de o asemenea anvergură e practic inexistentă, simți că are loc un turneu final aici, abia în ziua meciului și doar după ce ajungi la stadion.

Sport.ro: De ce crezi că Răzvan Lucescu a plecat, brusc, de la PAOK, după cinci ani din acest al doilea mandat?

Ioannis Sapountzatzakis: Pentru că PAOK nu l-a mai vrut. Noi, în Grecia, știam că acest al doilea capitol Lucescu – PAOK e unul încheiat. După acest sezon, a fost evident că s-a închis cercul, dacă putem spunem așa. Sezonul a fost unul foarte dificil pentru PAOK. Așteptările erau mari, pentru că a fost centenarul clubului. Obiectivul lor a fost să câștige titlul și, firește, cupa. Mai întâi, a venit pierderea cupei. Un eșec foarte mare. Pentru că adversara din finală, OFI Creta, e o echipă de un alt nivel. De categorie inferioară, în comparație cu granzii din Grecia. Apoi, a fost parcursul din campionat. PAOK a pierdut titlul foarte ușor în fața celor de la AEK Atena. Dar a mai fost ceva…

Ce anume?

După moartea lui Mircea Lucescu, plus accidentul pe care l-au avut fanii lui PAOK în România (n.r. – în ianuarie, șapte suporteri ai grecilor s-au prăpădit, în urma unui accident rutier, în județul Timiș), senzația generală, în Grecia, a fost că s-au adunat nori negri deasupra clubului. Până Crăciun, PAOK juca cel mai bun fotbal din Grecia! Dar, după Crăciun, a început prăbușirea. De acolo, s-a rupt totul. Și așa s-a ajuns la acest loc 3 în campionat, o dezamăgire. Pentru că PAOK n-a reușit nici măcar să obțină al doilea loc calificant pentru preliminariile Champions League. Și cred că, în acel moment, președintele clubului PAOK a realizat că e nevoie de o schimbare. Pentru că, încă o dată spun, în cazul lui Răzvan Lucescu, cercul se închisese deja.

Cum a fost primită plecarea lui Răzvan Lucescu de către suporteri?

Hai să-ți spun ceva: Răzvan e de acum o legendă a clubului PAOK! Când a venit Răzvan, PAOK era doar al patrulea club din Grecia. După Olympiakos, Panathinaikos și AEK Atena. Iar Răzvan a schimbat statutul clubului, l-a făcut unul de Champions League, a câștigat trofee. De asta spun că Răzvan e o legendă la PAOK. Niciun suporter nu va spune ceva rău de Răzvan. Niciodată! Dar, chiar și așa, sunt mulți suporteri care sunt de părere că plecarea de acum a venit la momentul potrivit. Că era nevoie de o schimbare.

Nu e prima dată când Răzvan Lucescu părăsește PAOK Salonic. Crezi că, pe viitor, e posibilă încă o revenire?

E greu de crezut așa ceva. Ceea ce știu e că, în trecut, au fost multe formații din Grecia care au încercat să ajungă la un acord cu Răzvan. Președintele celor de la AEK, spre exemplu, a făcut tot ce se putea, ca să-l convingă pe Răzvan. Când Răzvan era în top cu PAOK, inclusiv fanii echipelor rivale l-au admirat. Acum însă, când părăsește PAOK după un sezon nu tocmai reușit, toată lumea știe că Răzvan e un antrenor valoros, dar ultima imagine lăsată în Grecia nu e una bună. De asta spun că nu prea cred într-o revenire a lui Răzvan în Grecia. Nici la PAOK, nici la vreun alt club, în viitorul apropiat. Dar, firește, în fotbal, niciodată nu poți să pui niciodată.