FCSB se desparte de jucătorul pe care a cheltuit 250.000 de euro. Pleacă gratis

FCSB se desparte de jucătorul pe care a cheltuit 250.000 de euro. Pleacă gratis Superliga
SPORT.RO
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Lukas Zima și-a reziliat înțelegerea cu FCSB. Portarul ceh părăsește echipa liber de contract, deși clubul plătise o sumă importantă pentru el.

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FCSBLukas ZimaPetrolul Ploiesti
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Lukas Zima (32 de ani) a cerut rezilierea contractului cu FCSB, potrivit Fanatik, fiind nemulțumit de statutul constant de rezervă. Goalkeeperul a fost lăsat să plece, deși clubul bucureștean a achitat 250.000 de euro către Petrolul Ploiești pentru transferul său, în urmă cu un an și jumătate.

În tricoul roș-albaștrilor, Zima a bifat doar 10 apariții oficiale. În aceste partide a încasat 22 de goluri și nu a reușit să păstreze poarta intactă în niciun meci. Portarul ceh ar putea continua în SuperLiga, fiind dorit de nou-promovata FC Voluntari și de fosta sa echipă, Petrolul.

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Modificări importante la nivelul lotului

FCSB l-a pierdut în această vară și pe Alexandru Maxim (19 ani), care a părăsit definitiv clubul, semnând cu Universitatea Craiova. De asemenea, Ștefan Târnovanu își dorește să plece la o formație unde să prindă mai multe minute, după ce a pierdut postul de titular la începutul anului în favoarea lui Matei Popa, introdus pentru respectarea regulii U21.

Campania de mercato a adus despărțiri pe bandă rulantă. Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Baba Alhassan și Mamadou Thiam au plecat la final de contract. Căpitanul Darius Olaru a făcut pasul în Belgia, la Union Saint-Gilloise, în schimbul a 3 milioane de euro, în timp ce Mihai Lixandru poate fi cedat pentru 500.000 de euro. Totodată, fundașul stânga David Kiki urmează să primească propunerea de reziliere a contractului.

La capitolul achiziții, FCSB l-a transferat doar pe Anderson Ceara, dar conducerea poartă negocieri avansate pentru aducerea unui fundaș dreapta din Franța.

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