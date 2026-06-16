FCSB se desparte de jucătorul pe care a cheltuit 250.000 de euro. Pleacă gratis

În tricoul roș-albaștrilor, Zima a bifat doar 10 apariții oficiale. În aceste partide a încasat 22 de goluri și nu a reușit să păstreze poarta intactă în niciun meci. Portarul ceh ar putea continua în SuperLiga , fiind dorit de nou-promovata FC Voluntari și de fosta sa echipă, Petrolul.

Lukas Zima (32 de ani) a cerut rezilierea contractului cu FCSB , potrivit Fanatik , fiind nemulțumit de statutul constant de rezervă. Goalkeeperul a fost lăsat să plece, deși clubul bucureștean a achitat 250.000 de euro către Petrolul Ploiești pentru transferul său, în urmă cu un an și jumătate.

Universitatea Craiova își află astăzi adversara din primul tur preliminar UEFA Champions League. Tragerea la sorți e de la 17:00

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Modificări importante la nivelul lotului

FCSB l-a pierdut în această vară și pe Alexandru Maxim (19 ani), care a părăsit definitiv clubul, semnând cu Universitatea Craiova. De asemenea, Ștefan Târnovanu își dorește să plece la o formație unde să prindă mai multe minute, după ce a pierdut postul de titular la începutul anului în favoarea lui Matei Popa, introdus pentru respectarea regulii U21.

Campania de mercato a adus despărțiri pe bandă rulantă. Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Baba Alhassan și Mamadou Thiam au plecat la final de contract. Căpitanul Darius Olaru a făcut pasul în Belgia, la Union Saint-Gilloise, în schimbul a 3 milioane de euro, în timp ce Mihai Lixandru poate fi cedat pentru 500.000 de euro. Totodată, fundașul stânga David Kiki urmează să primească propunerea de reziliere a contractului.

La capitolul achiziții, FCSB l-a transferat doar pe Anderson Ceara, dar conducerea poartă negocieri avansate pentru aducerea unui fundaș dreapta din Franța.