VIDEO EXCLUSIV Groaza din prima vizită făcută în China: experiența horror trăită de Simona Halep, „despicată” la Poveștile Sport.ro

Simona Halep a trecut prin momente grele, în prima vizită făcută în China.

Simona Halep a trăit momente de groază, în prima vizită făcută în China. În turneul de la Guangzhou, în septembrie 2010, fostul număr unu WTA avea să sufere teribil, din punct de vedere fizic, la capătul unei partide istovitoare, jucate în condiții de umiditate mare.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai a povestit starea deosebită de îngrijorare care s-a abătut asupra sa, în contextul dat. Din fericire, tânăra Simona Halep și-a revenit în doar 15-20 de minute, după un șoc puternic resimțit în corp.

Simona Halep, în stare de șoc, după primul meci oficial jucat în China, în WTA

Chestionat de prezentatorul Andru Nenciu referitor la un moment pe care nu îl uită din colaborarea cu Simona Halep, Firicel Tomai a amintit această serie de clipe mai puțin plăcute:

„Cu Simona am fost la un meci în China, în Guangzhou. A jucat târziu, în condiții de umiditate foarte mare, cu o jucătoare bună.

„A fost tare neplăcut, m-am îngrijorat foarte mult,” își amintește antrenorul său, Firicel Tomai

A făcut un șoc. Meciul a consumat-o mult. A luptat, a fost un meci foarte greu. Probabil, și pierderea de minerale și fusul orar. La un moment dat, a făcut un șoc - nu știu exact cum să îl numesc.

A început să tremure, poate, un atac de panică. Și-a revenit cam după 15-20 de minute. A fost tare neplăcut acolo. Eram în China prima dată, amândoi, m-am îngrijorat tare mult,” a rememorat Firicel Tomai.

Dezvăluire fascinantă din firea Simonei Halep: „Se aștepta să îi iasă pentru că îi spuneam eu.”

„Au fost multe momente frumoase, multe meciuri în care nu credea că va reuși. Noi am schimbat foarte multe lucruri în tehnică. Îi era greu să accepte că, în acest amalgam de schimbări de pus în practică, că va reuși.

De multe ori pe teren, se aștepta să îi iasă că îi spuneam eu că îi va ieși. La un moment dat, îi spunea unui prieten că nu simte nimic pe teren, dar face ce face pentru că i-a spus domnul 'Firi.'

Se întorcea, te privea în ochi și vedeai acea împlinire ascunsă, acea realizare. Să vezi când un jucător, fără să vadă, cu ochii închiși, se bazează pe tine,” a completat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În 2010, Simona Halep avea doar nouăsprezece ani. Opt ani mai târziu, Halep avea să pună mână pe întâiul titlu de mare șlem, pe zgura de la Roland Garros.

Care va fi prețul pe care românii îl vor plăti, după ce euro a ajuns la maximul istoric. Pe cine va afecta pe termen lung
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului



Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

