Simona Halep a trăit momente de groază, în prima vizită făcută în China. În turneul de la Guangzhou, în septembrie 2010, fostul număr unu WTA avea să sufere teribil, din punct de vedere fizic, la capătul unei partide istovitoare, jucate în condiții de umiditate mare.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai a povestit starea deosebită de îngrijorare care s-a abătut asupra sa, în contextul dat. Din fericire, tânăra Simona Halep și-a revenit în doar 15-20 de minute, după un șoc puternic resimțit în corp.

Chestionat de prezentatorul Andru Nenciu referitor la un moment pe care nu îl uită din colaborarea cu Simona Halep, Firicel Tomai a amintit această serie de clipe mai puțin plăcute:

„Cu Simona am fost la un meci în China, în Guangzhou. A jucat târziu, în condiții de umiditate foarte mare, cu o jucătoare bună.

A făcut un șoc. Meciul a consumat-o mult. A luptat, a fost un meci foarte greu. Probabil, și pierderea de minerale și fusul orar. La un moment dat, a făcut un șoc - nu știu exact cum să îl numesc.

A început să tremure, poate, un atac de panică. Și-a revenit cam după 15-20 de minute. A fost tare neplăcut acolo. Eram în China prima dată, amândoi, m-am îngrijorat tare mult,” a rememorat Firicel Tomai.