Larisa Iordache și soțul ei și-au deschis un centru sportiv. "Au existat discuții când ne-am împărțit sala"

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Larisa Iordache e una dintre cele mai valoroase gimnaste din România din ultimii 15 ani.

Marea campioană Larisa Iordache nu poate sta departe de sportul de care s-a îndrăgostit de când era o mogâldeață. Sportivă talentată, care a depășit nenumărate obstacole în carieră, bucureșteanca a reușit să concureze la cel mai înalt nivel ani la rând, devenind campioană mondială și europeană în sportul Nadiei Comăneci. Acum, vrea să dea înapoi, spre micile gimnaste, toată știința și experiența sa.

Larisa Iordache și soțul său, Cristian Chiriță, fost campion al României la tenis de masă, și-au deschis un centru sportiv. "Au existat discuții când ne-am împărțit sala", a spus Larisa. Jumătate e destinată gimnasticii, jumătate tenisului de masă. La deschiderea centrului sportivi au venit Marian Drăgulescu și Marius Urzică, doi dintre mai gimnaști ai României și ai României. "Cel mai dor mi-e dor de momentul 2014, asta pentru că m-am luptat cot la cot cu Simone Biles", a mai declarant Larisa Iordache - VEZI VIDEO. 

Larisa Iordache și Cristian Chiriță s-au căsătorit în iunie 2024. "Noi am vrut să facem de 1 iunie cununia civilă pentru că, în momentul în care eu și Cristian ne-am cunoscut, eram doi copii. Încă mai suntem copii pentru că ne dezvoltăm și creștem împreună. Am zis că pe 1 iunie ar fi frumos pentru că doi copii își iau viață în mână și fac lucruri de oameni mari. De 1 iunie nu s-a nimerit, am avut amândoi competiții. El a ales data de 8 iunie. I s-a părut că cifra 8, pusă orizontal, simbolizează infinitul. Semnifică iubirea noastră infinită unul față de altul", spunea Larisa Iordache.

Larisa Iordache s-a născut la București, în data de 19 iunie 1996 și provine dintr-o familie de sportivi. Fratele ei a practicat fotbal de performanță, mama ei a făcut handbal, iar tatăl fotbal. S-a apucat de gimnastică întâmplător după ce a fost remarcată în parc, de către Mariana Câmpeanu, antrenoarea clubului Dinamo, pentru ambiția de care dădea dovadă încercând să meargă pe role. A cucerit prima medalie de campioană națională la 8 ani, la concursul "Mica Gimnastă".

"E unică în gimnastică", o caracteriza Mariana Bitang pe Larisa, despre care mai spunea că: “Are explozie, are viteză, este o combinație între dificultate acrobatică și veleități artistice. Pe Larisa e dificil să o bagi într-un tipar. Tot ce-mi doresc este ca ea să fie un nou reper în gimnastica mondială, precum celelalte campioane ale noastre. Să fie Larisa Iordache!”.

În 2008 a intrat în lotul național de gimnastică, moment în care a fost comparată și cu Nadia Comăneci pentru calitățile pe care le arăta. Debutul internațional și l-a făcut în 2009, la Top Gym Trophy, acolo unde a câștigat medalia de bronz pe echipe. La nivel individual, atunci a reușit să câștige medalia de aur la individual-compus, dar și la bârnă. 

Singura medalie olimpică pe care a câștigat-o în carieră a fost la Londra, în 2012, când a luat bronzul cu echipa României. Ultimele medalii cucerite de Larisa Iordache au fost obținute la Campionatul European de la Mersin. Acolo, Iordache a luat aur la bârnă și la sol, dar și una de argint. 

  • 21 de medalii este numărul medaliilor cucerite de Larisa în marile competiții internaționale
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
