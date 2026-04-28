La Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu îl are invitat pe bucureșteanul David Cosma Cristofor, pilot în Formula 4, un talentat sportiv al cărui vis e să ajungă în Formula 1. În emisiunea difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro, David vorbește despre începuturile în karting, cum i-a cunoscut pe cei mai valoroși piloți ai lumii și explică ce înseamnă pregătirile și 'ședințele' de la echipa pentru care concurează.

David Cosma Cristofor (17 ani) este pilot din cursele internaționale de monopost, cel mai bine cotat la nivel de Formula 4. David a semnat pentru a doua oară un contract cu prestigioasa echipă Prema, care de aproape 40 de ani, a livrat peste 20 de piloți în Formula 1. E singurul român care a fost acceptat de italieni la ei în echipă.

Ultimul produs "de marcă" al italienilor de la Prema este actualul lider mondial Kimi Antonelli, care este și prieten foarte bun cu David. De altfel, performanțele celor doi din karting sunt relativ similare. David nu e singurul membru al familiei care a excelat în karting. Fratele mai mic, Bogdan, a renunțat la o carieră de sportiv la 13 ani când era numărul 1 mondial la categoria lui.

La început, când avea doar 6 ani, David nu a primit multe șanse în karting,fiind sfătuit să nu își facă planuri de a face carieră deoarece... era prea mic de statură. Anul acesta el va rula în Campionatul Italian de Formula 4, iar în cele două ședințe de teste efectuate până acum David a obținut cei mai buni timpi pe pistă, pe circuitelele de la Imola și Mugello.