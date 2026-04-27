Firicel Tomai e invitatul lui Andru Nenciu într-o ediție de colecție Poveștile Sport.ro. Detalii neștiute din cariera Simonei Halep + Cel mai bun antrenor din lume

A iubit tenisul din copilărie, dar la un moment dat, la juniorat, un verdict al medicilor l-a făcut să stea în cumpănă. Să mai continue sau nu? A jucat împotriva fraților Voinea, fraților Vespan și împotriva lui Dinu Pescariu la concursurile de juniori, dar puștiul din Baia Mare n-a mai putut continua pe terenul sportului de care s-a îndrăgostit nebunește. S-a retras devreme din cariera de jucător și a cârmit, cu timpul, spre profesorat și spre meseria de antrenor. Viața lui Firicel Tomai e una de film. O revede cu ochii minții la Poveștile Sport.ro și despică în ritm alert fiecare capitol care parcă s-a întâmplat ieri.

Firicel Tomai, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro a țesut povești cu miile în tenis și ar avea de istorisit lecții și întâmplări cât pentru șase vieți. Fragmente de la Liceul Racoviță din București, unde l-a descoperit pe Hănescu, ore întregi în care făcea planul pentru ascensiunea Simonei Halep în clasamentul WTA și meciuri memorabile trăite din loja de antrenor.


