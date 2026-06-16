Viața de sportiv profesionist are părți bune, dar înseamnă și multe sacrificii. Te poți lăuda că ai vizitat o mare parte din țările lumii, cele mai mari orașe, iar acest lucru l-a împărtășit, în anii de carieră de până acum, și Vlad Georgescu, unul dintre cei mai importanți poloiști români din acest moment, recent câștigător al campionatului cu Steaua.

Component important și în lotul primei reprezentative, Vlad Georgescu a trecut de continentul european și a ajuns inclusiv în America și în Asia. O experiență neplăcută, când era în lotul României, a avut loc în SUA, în Los Angeles, acolo unde a fost urmărit pe stradă!

Vlad Georgescu, urmărit pe stradă în SUA, în Los Angeles

Ieșise din hotel aproape de miezul nopții alături de un coleg, David Bota, pentru cumpărături, și a observat că sunt urmăriți de o persoană. S-au temut că s-ar putea întâmpla ceva, dar în cele din urmă Bota a țipat la individ și acesta a plecat.

”Singapore are reguli stricte, dar nu prea am făcut chestii prea 'haos' pe acolo, să se ia poliția de noi. Nici nu știu ce reguli stricte au, să fiu sincer. Din punctul meu de vedere, e cel mai frumos oraș în care am fost.

E similar, poate, cu Los Angeles, dacă ne raportăm la măreția clădirilor, dar în Los Angeles nu prea aveai ce să faci. Voiam să mergem în club după competiții sau la cafenele, dar nu găseam. Era și foarte scump. Pe când în Singapore, aveai totul, și să vizitezi, și unde să mergi să mănânci, să te plimbi prin centru... .

În Los Angeles chiar am avut un episod în care m-a urmărit cineva și am fugit. Era ora 23 și mergeam la un non-stop, să iau snackuri și apă. Eram cu Bota și am văzut că cineva ne urmărește. Ne-am oprit după un colț, nu a fost cea mai inspirată idee, trebuia să mergem la hotel... .

Bota a țipat la el și a plecat până la urmă”, a rememorat momentul Vlad Georgescu în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Vlad Georgescu este unul dintre cei mai valoroși poloiști din România. În vârstă de 27 de ani, Vlad a devenit recent campion cu Steaua în Superliga României și e unul dintre pilonii reprezentativei de polo, care a fost prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris.