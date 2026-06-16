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„U” Cluj va avea un start de sezon dificil. Va disputa prima manșă împotriva lui Dinamo Kiev pe 9 iulie în deplasare (pe teren neutru din cauza războiului), Supercupa României pe 12 iulie contra Universității Craiova și returul pe 16 iulie, pe Cluj Arena.

Ghinion pentru „U” Cluj la tragerea la sorți din Europa League

Dinamo Kiev vine după unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria sa de 99 de ani. Cel mai titrat club din istoria Ucrainei a terminat campionatul doar pe locul patru, însă a reușit să se califice în cupele europene după ce și-a adjudecat cupa.

În ciuda unui sezon slab pentru standardele sale și a războiului cu Rusia, Dinamo Kiev rămâne o forță a fotbalului din estul Europei. Cota de piață a clubului kievean pe Transfermarkt este de 84,25 de milioane de euro, față de doar 19,08 milioane de euro ale „șepcilor roșii”.

Mai mult decât atât, doar patru dintre elevii lui Igor Kostyuk (50 de ani) valorează împreună 40 de milioane de euro, mai mult decât orice club din Superliga României. Aceștia sunt: atacantul central Matviy Ponomarenko (20 de ani, 12.000.000 de euro), fundașul central Taras Mykhavko (21, 10.000.000), mijlocașul defensiv Volodymyr Brazhko (24, 10.000.000) și mijlocașul central Mykola Shaparenko (27 de ani, 8.000.000).

Dinamo Kiev, un club uriaș pentru fotbalul est-european

În sezonul trecut din cupele europene, Dinamo Kiev a terminat grupa unică din Conference League pe locul 27, cu șase puncte, și a fost eliminată din competiție. Istoria sa însă este mult mai impresionantă, având în palmares de două ori Cupa Cupelor (1974-75 și 1985-86) și Supercupa Europei (1975).

Dinamo Kiev ar fi putut cuceri de două ori Supercupa Europei, însă a fost învinsă de Steaua București în 1986, într-unul dintre cele mai cunoscute și glorioase meciuri din istoria fotbalului românesc. Golul victoriei „militarilor” (1-0) a fost marcat de Gheorghe Hagi din lovitură liberă în minutul 44.

Pe plan intern, Dinamo Kiev deține recordul de 17 campionate câștigate și de nouă supercupe adjudecate. Kievenii au mai cucerit în 14 rânduri și Cupa Ucrainei. De asemenea, Dinamo Kiev a stabilit recordurile pentru cele mai multe campionate câștigate în Uniunea Sovietică (13), cele mai multe cupe (9) și cele mai multe supercupe (3).